全民瘋鳳梨，台鐵台東站利用鳳梨果皮醃漬雞腿，雞腿烤熟後，塗上鳳梨果肉熬成的果醬，並灑上原住民風味的刺蔥粉，雞腿肉質細嫩，解膩又開胃，台鐵表示，台東限定的鳳梨雞腿便當，1個月消耗600台斤鳳梨。

台東限定特色雞腿便當13日開賣，烘烤得金黃油亮的雞腿，是將鳳梨果皮一起醃漬，在天然酵素菠蘿蛋白酶的催化下，肉質鮮嫩，還帶有濃郁的鳳梨果香，待烤雞腿出爐後，塗上用鳳梨果肉熬煮成的果醬，並灑上原住民風味的刺蔥粉，配菜則有洛神花、百葉豆腐、花枝丸、鯖魚和一整顆的滷蛋，台鐵便當美味升級，每個售價100元，物超所值。

台鐵台東餐務室主任黃英哲表示，台鐵以行動支持鳳梨農，推出鳳梨與雞腿的超搭組合，限定每星期五、六、日在台東火車站大廳的台鐵夢工場販售，每天中餐、晚餐總計供應75個便當。1天約用50台斤鳳梨，1個月消耗鳳梨的量600台斤。

(中時 )