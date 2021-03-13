烏克蘭空軍米格（MiG）-29戰機

烏克蘭空軍軍官開車酒駕也就罷了，偏偏撞上米格（MiG）-29「支點」（Fulcrum）戰機，引發大火，重創戰機，自己也受了傷。

據「戰區」（The War Zone）網12日報導，事故3月10日發生後不久，烏克蘭空軍中央空中指揮部（Air Command Central ）就公開了事故發生的大概。但直到12日，網路上才出現事故現場的畫面。

據官方在臉書（Facebook）上的聲明說，事故發生在烏克蘭中部的瓦西里基夫空軍基地（Vasylkiv Air Base），這名軍官開著福斯途安（Volkswagen Touran）休旅車，由於喝醉，一頭撞上正被拖行的米格-29戰機，還好機上沒人。而這名軍官雖然受傷，但經過急救，並沒有生命危險。

執法當局說，駕駛私人休旅車的，是47歲的烏克蘭空軍上尉，但並未公布他的姓名。由於他酒駕，如今調查已進入刑事調查階段。官方聲明中說，這輛福斯途安休旅車猛然衝入滑行道，從後方撞上被拖行的戰機，導致戰機右引擎排氣噴管嘴和尾翼受重創，由於後來引發火勢，戰機後方也有燒焦的痕跡。

另一方面，休旅車因衝撞戰機，車頭幾乎全毀，而酒駕的上尉臉和胸膛都受了傷。如今雖然還不知道，修復這架戰機需要花多少時間，但有未經證實的報導傳出，這架戰機似乎廢了。

烏克蘭空軍目前約有35架米格-29戰機服役，它們和為數差不多的蘇（Su）-27戰機是該國空戰主力。近年來烏克蘭為了進行軍事現代化，正在為這些戰機進行雷達，防禦系統和導航套裝軟體升級。

meanwhile in #Ukraine: drunk military engineer crashed his #Volkswagen Touran onto MiG-29 jet fighter towed to the parking lot from an airfield. jet's engine destroyed with fire pic.twitter.com/A1S4udlxIA — Sergii Kharchenko (@ukrreporter) March 12, 2021

烏克蘭空軍米格（MiG）-29戰機

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(中時新聞網)