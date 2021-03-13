南投縣推廣足球運動向下扎根，13日舉辦璉紅盃5人制幼兒足球錦標賽，全縣31所公私立幼兒園組成62支隊伍，300多名足球選手，在15個球場同步競技，踢球射門，架勢十足，家長在場邊加油，充滿歡樂氣氛。

副縣長陳正昇在縣立體育場主持開幕時表示，幼兒足球運動除了促進親子交流，也讓小朋友透過運動，鍛鍊身體並且啟發腦力，因此縣政府教育處在體育場固定舉辦訓練營，吸引學生參與及了解足球運動；南投縣體育會足球委員會主委詹文平，贊助此次參賽隊伍每隊2顆足球，璉紅實業公司董事長莊瓊紅，及國立台灣體育運動大學教授趙榮瑞等人也到場，為選手加油，並且帶領小選手們做健身操暖身及開球。

陳正昇表示，近年來，縣府積極落實足球基層扎根計畫，因此，在幼兒園、小學都有成立足球隊，希望小朋友從踢足球遊戲中享受樂趣，透過足球運動提升智能、體能發展，進而促使足球運動在南投縣內蓬勃發展，未來，在教育部舉辦的全國學校足球聯賽中，南投縣不會再缺席，將南投縣從足球沙漠，變成足球綠洲，讓小朋友透過足球運動感受到學習的樂趣。

莊瓊紅表示，希望讓南投縣的小朋友從小扎根，培養對足球的興趣與技術，並普及台灣足球風氣，帶動大家對足球的熱血，未來進一步讓台灣足球踢入世界盃，揚名國際。

趙榮瑞說，足球扎根必須自幼兒階段開始，鼓勵孩子從小鍛鍊身體，可以幫助孩子腦力思考及發展，有助於學習的表現，更期盼足球運動能在南投普及發展。

(中時 )