「日本放送協會」（NHK）報導，美日印澳四方安全對話領袖視訊峰會12日召開，日本首相菅義偉在會議中表示，他「非常擔心」中國大陸2月通過的《海警法》，因為該法中包含「有問題」的規定，將影響東亞區域穩定。

菅義偉表示，允許中國大陸海警在必要時使用武器的《海警法》，從現有國際法體系上來看，包含了有問題的規定，他對此感到非常擔心；而針對中國大陸持續增加於東海和南海的軍事活動，菅義偉則強調，他「強烈反對單方面改變現狀的嘗試」，呼籲各國一同因應此對現有國際及海洋秩序的挑戰，並獲得其他3國領袖支持。

在四方安全對話領袖峰會上，美國總統拜登開頭便表示，自由開放的印太地區「至關重要」，期待與日本、印度和澳洲緊密合作；白宮國安顧問蘇利文在會後則表示，4國對北京已「不存在任何幻想」，強調將共同維護航行自由等行之有年的國際規範，確保該區域海洋的安全。

除了海洋安全之外，4國領袖還討論了緬甸、北韓等區域安全問題，並同意在新冠肺炎（COVID-19）和氣候變遷等全球議題上攜手合作，包括集資協助印度增加新冠肺炎疫苗製造與運輸能力、推進《巴黎氣候協定》等；還宣布將建立工作小組，協力發展未來通信和生物辨識等技術。另外，4國也同意未來每年至少進行一次外交首長等級的會議，並計畫於今年內讓4國領袖實際會面。

(中時新聞網)