中美高官3月18日將在阿拉斯加舉行會談。前民進黨立委沈富雄對此分析指出，中美互鬥，就像相撲，阿拉斯加會談，就如同「裁判」將雙方拉開。而台灣在此狀況下置於何地呢？他舉例說，當台灣是美國的資產，台灣就是美國的「丁字帶」；不過當台灣是美國的負債時，台灣則變成美國的痔瘡。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》指出，美國總統拜登上台以後，若用一個新的模式來解釋中美互鬥的形勢，「修昔底德陷阱」是不成立的，中美一定是纏鬥，不曉得要纏鬥幾十年，因此中美高官3月18日將在阿拉斯加舉行會談，現在的狀況就是中美鬥這麼凶，有「裁判」出來將雙方拉開。

沈富雄舉例說，中美互鬥就像相撲，跟以前用刀槍、國術，是不一樣的，甚至像拳擊，拳擊比賽時可能有人會因重傷而亡，但相撲就比較不會，因為敗的一方，就是被對方制伏在地上，或是被對方擠到圈圈外面，但不會死；中美以後的情況就是這樣，這個模式不錯。

沈富雄接著表示，中美互鬥，台灣置於何地呢？沈富雄再用相撲的丁字帶舉例說，當台灣是美國的資產，台灣是美國的丁字帶；但當台灣是美國的負債時，台灣是美國的痔瘡。像當時川普很挺台灣的時候，台灣是丁字帶，很神，所以這個丁字帶很重要，相撲的選手沒有丁字帶，是沒有辦法打仗的，但如果打到讓大陸說出「台灣，你等著看，我就一定整你」，那美國就會縮手了；比如川普執政時的駐聯合國大使克拉芙特原本要來台，大陸會說「妳來看看」，那時台灣就是美國的痔瘡。

(中時新聞網)