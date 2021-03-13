大陸湖南省一名22歲男子前年辭掉工作回老家，個性突然變得極其古怪，不僅拒絕和父母溝通，後來甚至連房門都不出，每天只會捧著手機躺在床上玩遊戲，就連吃飯、喝水都得靠雙親送進房。楊姓母親表示，兒子已經整整2年沒出過房門，她們也曾試過用強硬手段，最後只會引發更大衝突，實在無能為力。

《湖南都市頻道》報導，小林（化名）2019年7月辭職後回到家中，每天只會捧著手機躺在床上，不僅作息早晚顛倒，就連吃喝也全靠年邁的雙親送進房間，至今已2年沒出過房門；楊母無奈地說，不管她們怎麼做，小林就是不予回應，也不跟父母溝通，一家人說話的次數一年算下來屈指可數。

報導指出，作為父親的老林（化名）曾經也想採取強力手段，硬把兒子拖出房門，但每次都會引發更激烈的衝突，房門玻璃也因此被打碎好幾塊，最終父母只能向兒子屈服，任憑小林每天躺在床上玩手機。記者到場後，在楊母帶領下嘗試進入小林房間，當時對方表現得異常平靜，並沒有出現激動的神情。

面對記者質問，小林表示，其實自己比父母更痛苦，「我想做什麼都可以去做，沒問題，但是就有人影響到我了，有人瘋狂搞我心態」；從言談中得知，小林讀完技校後步入了社會，輾轉換了幾份工作，面對工作和家庭壓力，他選擇用手機和遊戲逃避，不知不覺間患上了「手機障礙症」。

湖南省第二人民醫院主任醫師周旭輝指出，手機成癮早在2018年就被世界衛生組織定性為「成癮性疾患」，它的病症在於行為模式足夠嚴重，導致在個人、家庭、社交、教育、職場或其他重要領域造成重大損害，不光是孩子，青年甚至老人都可能患病，建議家人面對患者時千萬不要嘮叨，避免病情加重。

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(中時新聞網)