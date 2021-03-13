全台最高梨山地景藝術節《山間遊蹤》13日開幕，歡迎遊客造訪。（參山國家風景區管理處提供／陳淑娥台中傳真）

全台最高梨山地景藝術節《山間遊蹤》13日開幕，歡迎遊客造訪。（參山國家風景區管理處提供／陳淑娥台中傳真）

全台最高梨山地景藝術節《山間遊蹤》13日開幕。（參山國家風景區管理處提供／陳淑娥台中傳真）

全台最高梨山地景藝術節《山間遊蹤》13日開幕。（參山國家風景區管理處提供／陳淑娥台中傳真）

全台最高梨山地景藝術節《山間遊蹤》13日開幕。（參山國家風景區管理處提供／陳淑娥台中傳真）

全台最高梨山地景藝術節《山間遊蹤》13日開幕，遊客除了上山賞花外，將可欣賞到林春節等4位創作藝術家，以及張義建等3位部落工藝師共同創作的4件地景藝術。參山處也推出2條藝術節限定遊程，邀請民眾上山探訪。

參山國家風景區管理處首次在梨山舉辦地景藝術節《山間遊蹤》於昨日開幕，將展覽至5月31日。現場除了介紹分別設置於梨山文物陳列館、櫻緣丘、梨山觀景台及楓之谷4件地景藝術作品，同時正式對外公開4件「部落隱藏作品」，邀請大家來尋寶。

參山處代理處長曹忠猷表示，今年梨山地區首度展出地景藝術節，邀集藝術家駐地創作、設置作品並與當地居民合作共創作品，打造越在地、越國際的藝術文化平台，將成為梨山觀光新亮點。

參山處指出，策展單位以「山間遊蹤」為主題，以梨山豐富自然景觀和獨特部落風情為創作靈感。包括在地泰雅資深藝術家林春節作品「魚‧筌滿滿」，以「櫻花鉤吻鮭逆流而上進入魚筌」為概念；在地部落織女藝術家詹韋儒作品「部落的水精靈」，以「苦花魚洄游」為概念，象徵青年返鄉；知名紙雕藝術家成若涵作品為「刻下，海拔1956」，透過大地、山脈及天空為畫布，以紙雕形式轉換金屬，結合新佳陽部落張義建、張聰明、林鳳美3位工藝師的泰雅弓箭編及長老技藝，呈現梨山地景藝術美學。

另外，台北設計獎首獎藝術家陳普作品為「文化青苔」，以最基本的木質角材一片片構築象徵松茂岩壁的藝術裝置，代表了山頭上特殊的文化及建設是由眾人集合點滴之力共同創建。

參山處此次特別與梨山部落、松茂部落、新佳陽部落與環山部落合作，推出2條地景藝術節限定遊程「跟著泰雅獵人的步伐探索山林」及「梨山不離山尋訪山谷裡的泰雅秘境」兩天一夜藝術遊程小旅行各4梯次，將於3月25-26日、4月15-16日、4月22-23日、5月6-7日出發，歡迎民眾報名。

行程除了在地達人導覽解說、共創藝術品diy體驗、探尋隱藏部落的隱藏版作品外，還可以體驗在地泰雅部落生活與文化，入住當地泰雅族家庭，享用原民風味餐，聽部落說自己泰雅祖先翻山越嶺的故事，和部落裡的族人們一同編織、尋訪獵徑，學習與大自然共生互利的生存哲學，讓旅行不再只是拍照打卡，而是真實走入體驗這塊土地上泰雅族人的生活，遊程體驗名額有限，相關內容及報名訊息可至參山處官網(https：／／www.trimt-nsa.gov.tw／)與參山國家風景區臉書粉絲專頁查詢，來場台灣最高山城的地景藝術饗宴。

(中時 )