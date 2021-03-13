開百萬車衝撞北市文山一分局 男宣稱為了公義 18:502021/03/13 中時 張孝義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 駕車衝撞台北市警文山一分局的洪姓男子，晚間被移送台北地檢署。（張孝義攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 駕車衝撞台北市警文山一分局的洪姓男子，晚間被移送台北地檢署，因衝撞受傷的洪男，坐著輪椅被警員推進北檢，被問到為什麼駕車衝撞警局？洪男竟右手食指頂起安全帽目鏡低聲說「為了公義」。 洪姓男子是13日清晨6時許，開著市價百萬的藍色奧迪轎車，先是衝撞文山一警分局正門旁，又轉進後方停車場亂撞，總計造成17部警用汽車、機車毀損，警方依依毀損及公共危險罪嫌移送北檢。 陸人社部智庫：延遲退休實施4大原則 【史話】家鄉味》眷村味涼麵 一賣40年 (中時 ) #衝撞 #洪男 #文山一分局 #公義 #駕車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 持槌大亂區公所遭壓制 男駕百萬奧迪狂撞警局原因曝光 13:012021/03/13 社會 【文山區】庭院別墅適換屋 「冠德微山丘」享台北市門牌 14:342021/03/13 建案開箱-台北 一銀海外獲利占比 邁向45％ 04:102021/03/13 金融．稅務 莽男駕奧迪狂撞文山一分局 17輛警用汽機車遭撞毀動機不明 09:312021/03/13 社會 法男來2月確診 在台感染機率高 04:102021/03/13 焦點要聞 羅智強力讚楊植斗、田方倫 稱國民黨的明日之星 12:232021/03/13 政治 林子閎被譙BL劇不入戲 嘆「別用膚淺心態看」 16:412021/03/13 娛樂 22歲男辭職啃老 媽崩潰：2年沒出過房門 18:482021/03/13 兩岸 開車撞警局嫌犯 警戒護輪椅推回訊問中 16:252021/03/13 社會 男曾拿鐵槌砸社會局辦公室 遭警壓制懷恨撞警局 15:032021/03/13 社會 林錫耀問侯友宜 核四公投怎投 04:102021/03/13 焦點要聞 社會熱門新聞 男開國道打燈換車道仍收9張罰單 噴飛4萬關鍵原因曝光 - 社會 草草戲劇節驚傳舞者倒地猝死 妻以為先生為角色做準備 - 社會 家中20年僅乾淨3次 男曝驚悚照嘆：這樣會想回家嗎 - 社會 發現漏洞猛刷6300萬 烤雞王分10年還 花旗銀行：太久 - 社會 悲情母遭家暴離家31年 當年2歲女一眼認出大哭：是媽媽 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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