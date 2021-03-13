疫情趨緩，爸媽們苦尋休憩點讓孩子放電，適逢桃園市龍潭區客家文化館沙坑公園周末開幕，大坡面溜梯、高低木階梯及大沙坑童趣十足，孩子在遮蔭處下快樂玩沙，跳著狀似客家聖蹟亭的格子，不亦樂乎。負責維護場地的客家局允諾，休憩設施將定期巡護，確保兒童玩樂安全。

沙坑公園總面積為1.4公頃，其前身為客家文化館的階梯看台，由於長年閒置，客家局在2018年底推動參與式預算時，決定重新規畫，期間邀集鄉親提供意見，舉辦工作坊、方案票選等，決議朝向無障礙步道與沙坑公園方向更新，經費由客家委員會、市府共同出資，總算在今年順利催生龍潭首座沙坑公園。

大坡面滑梯特色獨具，孩子一滑就能到達沙坑，趣味十足。（黃婉婷攝）

公園設計有別於一般罐頭遊具，其滑梯採大坡面設計，馬鞍狀波浪踏板、高低木階梯則緊鄰在旁，沙坑遊戲區則設有遮陽板、小型運沙盆，不會玩到一半就曬得紅通通，地坪則改為防滑的PC鋪面，方便嬰兒車、輪椅通過，周邊也有親子廁所可供使用，相當便利。

玩沙玩髒了也沒關係，公園也貼心設有洗腳區，不怕一身髒。（黃婉婷攝）

由於設計新穎，沙坑遊戲區甫開園就掀起一場「遛孩」風潮，爸媽們搶在周末帶兒女到場踩點，遊戲場瞬間擠滿數十位小小孩，看著心肝寶貝開心玩沙、跳格子，父母心情也放鬆許多，笑說「孩子即使磨破褲子都不想走了！」。

客家代理局長戴興達指出，龍潭為傳統客庄，市府也在綠地空間融入客家文化，洗腳區的牆面上，還貼著客家局吉祥物阿弟阿妹的馬賽克拼貼，一旁的跳格子設計，也將形狀畫成象徵客家文化的聖蹟亭，客文館也會每日清潔、巡查，確保遊戲設施安全無虞，讓孩子開心、爸媽放心。

公園設計有別於一般罐頭遊具，其滑梯採大坡面設計，馬鞍狀波浪踏板、高低木階梯則緊鄰在旁。（黃婉婷攝）

(中時 )