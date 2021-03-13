龍潭魯冰花季甫結束，串串金色風鈴回歸土地化做養分，龍源國小校長楊建華把握難得機會，攜手教師徐子晴設計藝術課程，將凋謝的花材蒐集成堆，乾燥封存製成押花，讓孩子在做中學的過程中，感受龍潭生態之美，押花作品約一周後大功告成，未來將放置校園角落展出，供師生欣賞。

龍潭為客家傳統茶鄉，每年2、3月，素有「客家母親花」的魯冰花怒放在成畦茶樹間，看來金黃飽滿，相當浪漫，成為在地特殊地景。位於高平地區的龍源國小，周邊被茶園包圍，4年前將茶農提供的休耕土地闢為「樂學茶園」，師生齊種茶、採茶，愜意非凡。

每年2、3月，素有「客家母親花」的魯冰花怒放在成畦茶樹間，看來金黃飽滿，相當浪漫。（黃婉婷攝）

楊建華說，為使學童更貼近地方生態，每年11月底都會全校總動員，於茶樹間種植綠肥作物魯冰花，了解花的生長週期，但凋謝後就再無下文，於是她靈機一動，決定設計特色押花課程，要讓魯冰花凋零後，也能留下完美身影。

課程於昨日展開，數十位低年級、高年級小朋友開心採花，將金黃花瓣片片拾起，接著體驗將植物材料脫水、保色、壓制與乾燥的過程，待一周時間過去，就大功告成，不僅鍛鍊學生美感，也賦予花束新的生命力。

楊建華指出，首次開辦押花課程，讓大小孩子直呼過癮、成就感十足，笑說明年還要再做，教師也樂見其成，允諾未來將再設計類似活動。由於今年適逢60周年校慶，孩子們的押花作品，將化做祝褔卡片，懸掛於校園各個角落展示，讓就學空間多些藝術感。

學生將魯冰花製作成押花卡片，寫上對校園滿滿的祝福。（黃婉婷攝）

(中時 )