大陸實力派男歌手李榮浩和台灣可愛教主楊丞琳在2019年結婚，卻因疫情影響，兩人分隔兩地超過300天，近期楊丞琳到大陸工作，兩人才終於重逢，夫妻倆也會在綜藝節目中互相提到彼此，好感情表露無遺；近日李榮浩曬出近況照，意外曝光兩人愛巢外，還自曝有強迫症，重點是網友全被「老婆視角」閃瞎。

李榮浩今（13）日下午在微博更新動態，向粉絲們問早，並附上一張在家喝著飲料的照片，愛妻視角的照片也偷偷曬恩愛；畫面中李榮浩穿著白T配黑褲，除了簡約穿搭，網友也注意到身後背景，一看就知道是他和楊丞琳的愛巢。

李榮浩大方曬老婆視角，讓粉絲快被閃瞎。(圖/ 摘自李榮浩微博)

生活照意外曝光愛巢內部，大片落地窗前還有一張狗狗長椅，過年時兩人還有肩並肩坐在上面放閃；令眾人驚訝的是，兩人都是人氣頂尖的明星，但屋內擺設走簡約風，寬敞的空間卻不見太多豪華擺設，還有網友不禁問李榮浩，「你家怎麼這麼乾淨」，他也不掩飾地表示，「我有強迫症和潔癖」。

楊丞琳在今年1月飛到大陸和李榮浩團聚後，小倆口雖然不常曬出同框合照，但兩人分別在《乘風破浪的姐姐2》和《青春有你3》錄製時，都會不經意提起對方，隔空放閃讓粉絲們哭笑不得。

(中時新聞網)