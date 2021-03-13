有「法國奧斯卡」之稱的第46屆凱薩獎台灣時間13日舉行頒獎，法國名導亞伯杜龐帝的新作《蠢蛋告別式》勇奪最佳影片、最佳導演、最佳男配角、最佳原創劇本、最佳美術設計、最佳攝影、高中生票選獎等7項大獎，成為最大贏家，本屆得獎呼聲最高、提名最多項的《我愛你，你愛她，她愛他》，最終由坎城影后愛蜜麗．德奎恩（Emilie Dequenne）抱回了最佳女配角。

多次提名凱薩獎、榮膺本屆最佳女配角的比利時女星愛蜜麗．德奎恩，18歲在達頓兄弟金棕櫚獎之作《美麗羅賽塔》初試啼聲一鳴驚人，旋即在該年（1999年）坎城影展封后，演藝之路因此大開，奠定日後成為國際影展常客的基礎。在《我愛你，你愛她，她愛他》中飾演太太露易絲，與丈夫結褵多年，攜手扶養女兒，深深愛著家人。

該片刻畫著每個人的愛情觀，她象徵的是成全，得知丈夫外遇有小三後，經歷一陣天人交戰，明白佔有慾讓人滿腦只剩妒火，不如釋懷活得開心自在，收放自如、內斂卻充滿爆發力的演技，讓她拿下首座凱薩獎殊榮。

今年法國備受矚目的文藝愛情電影《我愛你，你愛她，她愛他》，為法國導演艾曼紐．莫芮（Emmanuel Mouret）第10部作品，將愛情裡的「三角」關係梳理得優雅慧黠，飽富哲學層次，自去年正式入選坎城影展、連獲2021年「法國金球獎」盧米埃獎最佳影片、法國影評人協會最佳法國電影。

現年50歲的他，擅長探討愛情與人性慾望，新片大獲國際影迷影評好評，遞上執導生涯最好的作品，導演艾曼紐莫芮笑著說：「我從來沒有真正改變過這個話題，我繼續提出相同的觀點。」電影現正熱映中。

(中時 )