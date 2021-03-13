由孫儷、蔡少芬與蔣欣主演宮鬥劇《後宮甄嬛傳》2011年播出掀起宮鬥劇熱潮，推出至今10年，仍被電視台不斷重播。然而繼《甄嬛傳》續作《後宮如懿傳》之後，作者流瀲紫近日更透露已完成第3部編劇作品，那就是《甄嬛傳》前傳《德妃傳》。

本名吳雪嵐的大陸中學老師流瀲紫，憑著小說《甄嬛傳》爆紅兩岸三地，之後更因為太喜歡在電視劇《甄嬛傳》由蔡少芬所詮釋的宜修皇后一角，因此又提筆寫出了號稱《甄嬛傳》續作的《如懿傳》，並由周迅、霍建華擔綱主演。

流瀲紫透露近日已完成第3部編劇作品《德妃傳》。(取自微博)

然而近日流瀲紫的朋友圈截圖流出，提到她已完成第3部編劇作品《德妃傳》的劇本終稿，「沒錯，如果看過我的《甄嬛傳》，大概就知道，這次新故事，女主角是我的《甄嬛傳》裡太后烏雅氏的故事。」

流瀲紫有感而發地說，她年少憑《甄嬛傳》出名，隨後寫了《如懿傳》，雖然口碑兩極，但她坦然接受一切評論，更稱《德妃傳》不僅是她的新開始也是她的心血，盼外界拭目以待，也希望這次作品能讓大家滿意。

太后烏雅氏是康熙皇帝的妃子，也是雍正的生母，有傳她與康熙臣子隆科多自小相識，關係曖昧。流瀲紫亦留言表示隆科多少年權臣，意氣風發，一生卻相思不得，毒酒斷腸，她愛隆科多這個人物，也希望有適合的演員能演出。

(中時新聞網)