瑞士溫馨片《我的親親小妹》入圍2020柏林影展主競賽，也提名歐洲電影獎最佳女主角。片中觸動人心的兩位要角，更是特別找來《耶萊》柏林影后妮娜霍斯、《星光雲寂》德國影帝拉斯艾丁格巧扮雙胞胎兄妹，奮不顧身的深情演出，重新定義了愛、死亡與重生。他們心有靈犀的細微互動，彷彿看穿了世俗的一切假象，一個人的死亡卻造就了另一人的重生，使觀眾在被病魔纏身的哥哥惹哭的同時，卻頗覺意味深遠。

在各大媒體、報章雜誌及網站上也能看見各界人士給予《我的親親小妹》特別的推崇。如《世界報》表示電影情緒的脈動相當澎湃、令人實則耳目一新、前所未有的動人故事，透過鏡頭能感受兄妹之間深刻的情感；權威電影評論網站《Indiewire》則認為從頭到尾都相當優雅且真摯動人，不論在電影的攝影、剪接、或是演員們精湛且細緻的演出，讓《我的親親小妹》無懈可擊，在爛番茄網站上更是獲得100％的好口碑推薦。

《我的親親小妹》匯集了2位瑞士導演搭檔史蒂芬妮丘瓦特、維蘿妮卡雷蒙生活中的三個核心元素：柏林、戲劇與童年。柏林乘載他們15年的深厚感情，戲劇則是兩人共同愛好，並從他們之間獨特的友誼與童年得到啟發。如此貼近創作者靈魂的劇本，讓本片除了入圍各大影展重要獎項之外，在今年也代表瑞士角逐奧斯卡最佳國際影片，一致獲得各方的滿分好口碑。電影3月26日在台上映。

(中時 )