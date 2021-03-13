18 歲霸王級新人奧莉維亞（Olivia Rodrigo）自一月發行出道曲〈drivers license〉後，不僅空降美國告示牌熱門單曲榜冠軍更持續霸榜，至今已寫下 8 週冠軍紀錄，成為告示牌史上唯 7 首達成這項超狂紀錄的神曲，不僅與瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）的〈Fantasy〉並駕齊驅，更緊追愛黛兒（Adele）〈Hello〉的十週冠軍紀錄；奧莉維亞以新人之姿，寫下眾多天王天后都望塵莫及的成就，絕對是樂壇最強追夢少女。

雖然歌曲〈drivers license〉在全球寫下爆炸性的輝煌成績，但奧莉維亞在現實生活中的考照經驗可沒有這麼順利。她在近期專訪中分享先前曾因疫情以及與拍攝《歌舞青春：音樂劇》行程衝突，而取消過兩次考試；第三次她千里迢迢從猶他州飛往加州洛杉磯考試，竟遇上了汽車故障的慘事：「我用媽媽的車去考試，工作人員請我測試喇叭時，居然發不出聲音，我想我媽平時是一個很冷靜的駕駛，根本沒注意到喇叭故障了！」工作人員便以汽車不安全為由請她下次再來，奧莉維亞表示：「車子還沒開出監理站就被退回，我當時直接在監理站停車場大哭！」好在第四次終於考取駕照，也促成了宇宙神曲〈drivers license〉的誕生。

歌曲不僅在美國告示牌紀錄驚人，在英國金榜單曲榜也正式邁入第 9 週冠軍，成為 15 年來冠軍週數最長的空降單曲，同時也在全台多家數位平台闖入前十，這波「奧莉維亞現象」已經蔓延全球樂壇，這位超級新人未來的發展也備受矚目。

(中時 )