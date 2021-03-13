木育森林。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）

湯姆熊小火車_聖誕遊行。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）

兒童用餐區。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）

寵物樂園。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶Outlet Mall將於27日至4月11日舉辦《麗寶熱氣球夢想節 當我們童在一氣》活動，邀請全家大小共同徜徉在3萬坪落羽松大草原，享受森呼吸、體驗搭乘熱氣球時直衝天際，以高空視角飽覽週邊美景，將可吸引全台大小玩童們盡情放電開心玩耍。

麗寳Outlet行銷部暨公關經理陳宇秀表示，Outlet持續創造親子友善商場，十分受歡迎姆熊遊園小火車，沿著運河環繞商場，伴隨噹噹鈴聲，猶如暢遊在歐洲街道；而《Wooderful Life 木育森林》是室內環保森林遊樂場，提供超過40種益智互動設施，動手又動腦玩得不亦樂乎；磅礡驚豔的科莫湖水舞這次配合兒童節，特別演繹充滿活潑童趣的法國音樂家聖桑的《動物狂歡節》，邀請大小玩童一起放電玩耍歡度兒童節。

麗寶Outlet指出，《麗寶熱氣球夢想節 當我們童在一氣》活動，自3月27日至4月11日聯手館內La Feta、Chantelle、PUMA kids、ROOKIE等女裝幼童品牌，提供2折起優惠，中部獨家《WHY AND 1／2》童裝特賣也將在兒童節登場，Ｑ版恐龍、復古熊圖案童裝擄獲小朋友，替小寶貝們搶添春夏新衣正是時候。

只要全館當日消費累積滿3000元送熱氣球入場券，滿1萬元還能搭乘全台最高天空之夢摩天輪，飽覽大台中景緻，滿2萬元贈獨家熱氣球繫留免費體驗，不用等暑假繞過護國神山，清明兒童連假就來麗寶Outlet 搭熱氣球坐小火車，購物搶好康。

一期館內摩天輪景觀美食街專為身高120公分以下孩子規劃色彩繽紛明亮的兒童用餐區《Kid’s Garden》、小型沙發桌椅與親子洗手台設計，是館內最人氣的用餐區域，親子與兒童優先使用。另外，全台獨家的200坪《寵物樂園》更是毛小孩的天堂，麗寳Outlet Mall定期與台中市動保處合作舉辦寵物慶生日、寵物趣味競賽及宣導活動，吸引毛孩跑跳玩耍，持續打造親子與寵物友善環境，歡迎全家大小和毛孩一同來玩 。

館內集結中、韓、泰、港、日、歐式等異國料理，想要體驗貴婦級下午茶，絕對不要錯過莫凡彼，推出期間限定英式雙人午茶組不需600元，雙層歐式點心盤，甜點與鹹食交織，讓人一口接一口，還能透過窗外欣賞水舞燈光秀，廣受中部民眾喜愛的十二月粥品，以復古茶點與溫潤粥品來收服老饕的味蕾，這次推出限定套餐只要358元，以5款招牌粥品、13款經典茶點、21樣冷熱飲各選一，自由搭配成最愛的饕客套餐，多人也可選時時香SHANN RICE BAR 7樣必食經點菜色，搭配飲品及香Q米飯，只要2850元，不用出國，也能周遊列國嚐盡異國美味。

(中時 )