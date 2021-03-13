國民黨主席將在7月進行改選，在2月1日表態不排除參選主席和2024總統的資深媒體人趙少康，可能因不符黨齡滿一年的資格恐無法參選黨主席，導致網路聲量似有逐漸消沉的現象。對此，輿情聲量統計網站《網路溫度計》資料顯示，從2月1日6萬多筆討論，到3月10日為止只剩下3千多筆。媒體人單厚之對此現象分析後得出2個結論。

綜觀過去1個半月趙少康在政壇的舉動，從1日表態參選黨主席和不排除選2024總統外，8日打鐵趁熱拋出兩岸理念，表示將堆動兩岸和平，23日再拋出「內閣制政見」，但經過這3周，趙少康聲量已從6萬多筆討論，大幅下滑至1萬2千筆上下，直到3月5日再提出網紅國家隊的概念時，聲量略為下滑，再到10號，聲量只剩下3千筆上下。

但從政治人物聲量排行來看，趙少康聲量仍位居國民黨第二，僅次於2020年代表國民黨選總統的韓國瑜，在政論媒體圈的排行中，則高居第一，有66萬多筆討論度，遠超過台灣基近台中立委陳柏惟的25萬多筆討論。

媒體人單厚之3月12日以「趙少康是不是已經退潮了？」為題，投書《美麗島電子報》，他從網路聲量、熱門關鍵字、議題熱度等變化分析，發現兩件事。第一，趙少康在參選黨主席和總統後，聲量熱度就沒有新的高峰，政治上所提「內閣制」和「網紅國家隊」主張，在社會上和國民黨內的回響，並不如預期。第二，趙少康的聲量仍集中在媒體人身份，以及相關的媒體頻道，從議題、聲量及關鍵字等數據不難探究其變化。

(中時新聞網)