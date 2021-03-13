新北市新莊一名8歲男童，日前與阿嬤到公園玩耍，突然被另一名男童壓倒在地，並隨手從地上抓一把砂石，塞進男童嘴巴裡，受到驚嚇的男童，不小心將部分砂石吞進肚，事後家長發現，男童喉嚨遭砂石割傷。

一名家長在臉書社團「我是新莊人」發文，表示自己的小孩在本月11日，晚間大約7到8點之間，在丹鳳一處公園與其他小朋友玩耍，這時一名年約3至5年級的小學生，突然將小孩推倒，從背後壓制、並抓住手，隨即抓一把砂石往小男孩嘴巴裡塞。

小孩公園玩耍 突遭推倒嘴巴塞砂石 喉嚨慘割傷(圖片取自/我是新莊人)

家長表示因為小孩受到驚嚇，吞了一口砂石，「造成喉嚨被砂石割傷，目前吞嚥會不舒服」，且男童阿嬤幾乎每天都會帶孫子到公園玩，相對放心之餘，也坐在離孫子比較遠的地方，事情發生當下來不及反應，對此阿嬤也非常自責。

至於後續已經與警方聯繫，並到醫院驗傷，家長文末也寫道，「希望對方家長能出面處理此事，沒有要求賠償，只要跟您的小孩一起跟我兒子道歉，並約束自己小孩行為」。

事後這名家長更新進度，表示已經找到這名動手的小男孩，對方解釋因為想跟男童玩，但男童不理他，一時氣不過所以動手。因為自己曾叮嚀兒子「不要跟陌生人說話，或是跟陌生人走」，可能因此導致這起事件，不過對方已經道歉，所以不會追究。

(中時新聞網)