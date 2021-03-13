今年新冠疫情隨著疫苗的問世有所緩解，然而，據外媒報導，在疫情爆發正值巔峰的去年5月，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）不顧關廠禁令，堅決重啟於加州（California）弗里蒙特（Fremont）的特斯拉工廠，致使450名員工確診。

據《華盛頓郵報》報導，在法律透明性網站「PlainSite」的一份縣級文件中顯示，馬斯克在5月執意重啟加州弗里蒙特工廠導致員工確診。在5月至12月的數據顯示，總共有450例確診，該工廠共有1萬名員工。

報導稱，馬斯克一度無視政府的命令，強行重啟特斯拉加州廠，更痛批政府為「法西斯主義者」，還表示，若政府要抓就抓我。而與當地政府阿拉米達（Alameda）幾經協調後，特斯拉得以順利重啟工廠，但依據協商內容，特斯拉必須向當地衛生部門提供確診病例數據。

而在重啟工廠之後，特斯拉的員工陸續傳出確診，在阿拉米達縣的數據顯示，6月份該工廠有19例確診，7月增加到58例確診，最後總計達450例確診。

對此，特斯拉和阿拉米達公共衛生部門尚未對此發表回應。

(中時新聞網)