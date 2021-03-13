國民黨立委蔣萬安與前總統馬英九今下午共同出席288公園福德宮捐贈防疫善款給北市府的活動，北市府由副市長黃珊珊代表出席，據了解，該活動原安排市長柯文哲出席，但為了避免被貼「小藍」標籤，最後僅由黃珊珊一人參加。

二二八公園福德宮，過去每年都會舉辦各種贊助與捐助慈善活動，此次因應疫情，占地僅2坪的小宮廟更將過去累積的信徒善款，共計900萬元，捐贈與臺北市政府，並於13日舉辦防疫善款及物資捐贈活動。

黃珊珊表示，柯文哲因另有要公無法到，今年二二八公園福德宮藉由土地公生日的這一天，除了舉辦相關慶典外，特別辦理防疫善款及物資捐贈活動祈求土地公保佑，讓疫情趕快過去，社會恢復到過去正常的生活。

不過傳出原本活動要由柯文哲出席，事後得知廟方同時邀請馬英九和蔣萬安等藍營人士，擔心被貼上「藍白合作」標籤，恐怕又引發政治聯想，因此最後決定不出席，改由黃珊珊出席。

對此，台北市政府副發言人黃瀞瑩表示，原本廟方希望能安排柯市長前來，但市長因另有行程，因此安排副市長黃珊珊、台北市社會局長周榆修參加，柯市長抱持祝福及感謝的心情，也認為不必再錦上添花，避免活動被模糊焦點。

(中時 )