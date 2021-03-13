女團「PINK FUN」將推出新寫真虛擬EP《FOREVER PINK FUN》13日開始預購，昨才開賣1個小時，登上博客來全館商品、音樂館、華語館的即時榜第1名，瞬間超車五月天的周邊商品，成績亮眼。她們新歌〈FOREVER PINK〉，獲得好評，8位活潑女孩們，憶起第一次錄音情況，異口同聲表示：「不緊張。」

她們反而一看到錄音室中的零食，因為太興奮不小心把製作老師的庫存清空，私下不忘互相提醒：「下次過去要幫老師把零食櫃補滿。」 PINK FUN是由台灣實境選秀節目《菱格世代Dancing Diamond 52》角逐而出的人氣團體，由隊長Nicole領軍，率領成員容容、朵莉、聖恩、巧瑜、珮含、以芯及心平共8人所組成的女子唱跳團體，平均年齡不到19歲。PINK FUN預告將在20日舉辦首場見面活動，她們興奮：「3/20我們統一時代百貨，不見不散喔。」

(中時 )