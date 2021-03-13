李康生（左）在臉書開心曬與李安的合照。（摘自臉書）

國際大導演李安自去年11月金馬獎後，受新冠肺炎疫情影響，一直留在台灣，助理李良山向本報透露，李安將於下週末離台，會先前往紐西蘭做考察，結束後再回紐約。在台期間，他也與不少電影圈友人敘舊，除了月初與導演李行、朱延平聚餐喝春酒外，12日也抽空拜訪名導蔡明亮與金馬影帝李康生位於新店深山的電影工作室。

李康生剛拍完HBO影集，緊接著將投入電影《山中森林》的拍攝，他13日早在臉書開心曬合照，發文表示「剛好休假，國際大導演李安趁離台前來訪，我們有一年沒見，上次是去年柏林影展遇到，兩位大導演聊電影創作，還聊他曾去婆羅洲蔡導的故鄉拯救紅毛猩猩」。蔡明亮助理表示，蔡明亮去年本來有安排要去紐約，也計畫在那跟李安導演見面，雖然因為疫情無法成行，但2人也意外在台灣合體。

助理也透露蔡明亮當天晚上還有講座，這次是很臨時的邀約，三人開心暢聊了大概3、4個小時，蔡明亮還親自下廚，準備了臘腸飯、白糖糕還有蔡李陸咖啡招待，與李安以及助理李良山共進午餐，2人也是第一次來到蔡明亮的工作室，覺得環境很特別，有廢墟也有大自然，非常喜歡，2位大導演交換了不少電影方面的心得，蔡明亮還推薦老電影給李安看。

另外，蔡明亮今也在臉書上寫道，前天晚上進行了一場講座，「做了不少準備，反而講得不甚理想」，更突然感慨「猛回頭，自己活了快一輩子，所知的城的範圍就這麼小小一圈，是我混跡又拍電影的西門町，現在住到市區邊緣，偶爾回去，像與老友見面，也只找到一些回憶」，大嘆「西門町不再是從前那樣，我也老了」。

(中時 )