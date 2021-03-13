美國學校舊址線為大型綠地，地方舉辦市集與草地野餐會。（程炳璋攝）

台南市長黃偉哲出席阿嬤你看市集，現場逛攤位購買小吃。（程炳璋攝）

台南市北區美國學校舊址荒廢45年，社區居民決定大部分留做大型綠地，最近綠地周邊廊道完工，13日舉辦「阿嬤你看」（America諧音）市集，作為地方創生起步，台南市長黃偉哲出席開幕市集，直呼令人追尋50、60年代美國學校的記憶。

美國學校舊址已荒廢45年，年輕世代多數不知地點，社區居民指出熱搜關鍵，提到就在讓特斯拉導航當機的「開元路的土魠魚羹」對面空地。

這塊土地占地數千坪，周邊道路原是計畫道路，原本要作客運轉運站，在居民的反對下，決定保留，部分作停車場，大部分則作為綠地，也是社區的創生基地。

社區將計畫道路改作人行步道，民眾徜徉在步道上瀏覽美國學校舊址遺跡，回憶50、60年代的流光歲月，提供年輕一代對美國學校舊址的歷史想望。

這塊大型綠地有大片草地還有大榕樹，地方決定未來每季舉辦市集，首場市集以坐在草地野餐看音樂會的模式，假日吸引不少家庭成員到場參加，有的逛市集買東西，有的在草地鋪墊野餐，晚上還有樂團演唱，成了社區悠閒的休憩場域。

黃偉哲表示，希望這種年輕、活潑的地方創生模式，能夠在台南市的其他社區一直延續下去，開創包含文創、藝文活動的新市集，而不是髒亂與吵雜的傳統夜市。

(中時 )