新郎、新娘在浪漫的紫色氛圍中，深情擁吻互許終生。（張毓翎攝）

新郎新娘晚間6時許依序舞動入場，接受貴賓祝福。（張毓翎攝）

其中1對異國婚新人，是來自南非的新郎James與來自屏東的阿聯猶前空姐新娘張家容，兩人大讚說，「這裡真的很美！」（張毓翎攝）

梅山鄉長林俊謀（前排右五）、阿里山管理處處長洪維新（前排右六）前來祝福新人們。（張毓翎攝）

嘉義縣梅山鄉瑞里風景區3月進入紫藤花季，阿里山國家風景區管理處13日舉辦「阿里山星光下婚禮」，今年首次移師到瑞里紫色山城，其中有1對異國婚新人，是來自南非的新郎James與來自屏東的阿聯猶前空姐新娘張家容，遠距戀愛多年後決定來台定居。兩人大讚說，「這裡真的很美！」，沿路上可見一串串的紫藤花，彷彿置身紫色夢境般，非常幸福。

第3屆「阿里山星光下婚禮」今日登場，今年有15對新人參加，分別從台北市、台中市、新竹縣、嘉義市、台南市、高雄市等縣市，阿里山管理處前2年在阿里山牛埔仔愛情大草原舉辦，今年改在梅山瑞里，並串聯紫藤花季及在地特色店家等，打造全新婚旅的聖地。

今晚間6時許，新郎新娘依序入場接受貴賓祝福，接下來由阿里山管理處處長洪維新宣讀愛情誓言，並致贈新人結婚證書，15對新人在這浪漫的紫色氛圍及浩瀚的星光下，深情擁吻互許終生，現場熱鬧又溫馨。

來自嘉義的消防員鐘冠傑工作時與同為消防員的王怡亭相遇，兩人交往期間到阿里山旅遊，深深被這裡的美景吸引，決定選在阿里山誓約共度一生；此外，還有擔任去年「阿里山神木下婚禮」佈置團隊的孫喻柔，因愛上阿里山婚禮的隆重浪漫，因而許下與新郎張弘邦一同攜手在阿里山舉辦婚禮的願望。

新人今日體驗手作封茶體驗為準新人們封藏幸福，明天隨紫藤花的腳步，踏遍瑞里及太興等特色景點拍攝唯美地景婚紗照。洪維新說，阿管處特別將星光下婚禮安排於戶外場地，並結合戶外自然及人文體驗，讓新人在疫情期間也能有一場完美婚禮，進而帶動周邊觀光發展，為當地觀光產業盡一份心力。

(中時 )