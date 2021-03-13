61歲徐乃麟（乃哥）拓展事業版圖，進軍即食品市場，推出「輸不起拌麵」，13日舉辦上市記者會，20多位圈內好友到場力挺，兒子徐新洋也帶著俄羅斯女友宋蕊安（Soa）一同為老爸站台，被問到有沒有向已在拌麵市場佔有一席之地的老搭檔曾國城討教，他表示「沒跟他說，他搞不好都還不知道這件事」，也謙稱自己還是小小班，不敢說要與老品牌競爭，不過一定會送給對方品嘗，「他每一年也都會送我」。

徐乃麟分享取名「輸不起」的原因，就是源自2017年，他在錄影時飆罵唐從聖（從從）事件，徐乃麟說，這對他人生來說是一個很好的教訓，做了很大的反思，也發現很多網友把這個拿來當梗惡搞，他便靈機一動，在事發後1個月，將「輸不起」3個字註冊商標，終於等到有合適的品項。他笑說自己其實很有生意頭腦，只是一直遇人不淑，自曝還註冊了「胃得勝（魏德聖）」、「靈淨潔（林俊傑）」等10個左右的逗趣諧音商標，等待好的商品派上用場。

他說這次籌備了7個多月，與團隊每天瘋狂試吃市面上所有品牌，也親自尋找醬料、麵條的代工廠，為產品的安全衛生嚴格把關，甚至連包裝都相當費心思，光設計就斥資20萬元，認為確實現在要殺出一條血路很困難，但他打包票「我敢講真的不會差，最好吃不敢講，但絕對不會差」，不止台灣各大通路，也會賣到大陸、東南亞等海外市場，相當有信心首批4萬包，1個月內一定可以售完。除了拌麵外，未來還有計畫賣機能飲料，透露總資本額大概500萬元，他只佔了約20％，謙虛喊：「我們沒什麼錢，小本經營啦！」

(中時 )