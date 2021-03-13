庶民大頭家

已婚的民進黨立委王定宇遭媒體拍到與民進黨發言人顏若芳疑似同居，雙方都澄清說是房東和房客關係。宅神朱學恒指出，前總統陳水扁的兒子陳致中，也是在林森北路私人招待所被拍到，他和王定宇此次桃色風波相同的是，都是由定置式攝影機所拍。

針對王定宇此次被拍，朱學恒在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，一講到八卦，他就很激動，講到攝影機，動物星球頻道有一種定置式攝影機，比如很多花豹、獅子到野外交配的時候，不可能突然跑出一個攝影師，說大家來拍一張，比Ya，這就是把定置式攝影機擺在那邊。他點出，在王定宇之前，上一個以定置式攝影機被拍的人，就是前總統陳水扁的兒子陳致中，在林森北路私人招待所被拍到，陳致中那時進招待所，他們也是拍了1個月，而且看起來那個定置式攝影機是擺在旁邊的某一個垃圾桶上面。所以王定宇這件事等於是陳致中規格，也要定置式攝影機才拍得到。

朱學恒酸說，王定宇真的是忠黨愛國，第一，國家水情有難，超前部署，1年前就開始在台北洗澡，省了南部選民的水；第二，國家推動社會住宅，他就青銀共居，跟年輕人租房子，民進黨應該覺得很驕傲，我黨就是給年輕人機會，50幾歲立委跟年輕發言人租房子。

朱學恒表示，希望定宇兄以後上工了，可以註明一下，是不是在床上打卡？像他有一次被拍到，喊早安7點17分，「台北，我來了」，結果後來周刊拍到的是他30幾分才從房子裡走出來，這是不是在床上打卡？他希望定宇兄能夠澄清這件事情，問政的時候，是不是真的上工了，還是每天都在家裡打卡，說上工了？

(中時新聞網)