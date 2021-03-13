「混障綜藝團」12日將巡演列車開抵台中清水高中熱情展演。（清水高中提供／陳淑娥台中傳真）

「混障綜藝團」12日將巡演列車開抵台中清水高中熱情展演。（清水高中提供／陳淑娥台中傳真）

「混障綜藝團」生命教育巡迴宣導活動今年邁入第16年，「有愛無礙──生命台灣」12日巡演列車抵達台中清水高中熱情展演，激勵人心的表演，帶給學生滿滿的能量。同學表示，他們很勇敢、很厲害，不因身體的缺陷而放棄人生，反而盡力克服障礙。

「有愛無礙──生命台灣」巡演列車抵達清水高中熱情展演，由雙金主持人──廣播金鐘獎得主劉銘和第26屆金馬獎最佳女配角李淑楨搭檔，主持一連串精采絕倫節目。

「混障綜藝團」帶來5項精彩表演。首先，由肢障奇異三姝「蔡佩芙、楊采蓉、王蜀蕎」表演活潑熱情「中東舞孃」舞蹈，並邀請學生上台互動體驗。王蜀蕎9歲時，為了幫忙豬肉阿姨，左手被電動絞肉機絞碎而截肢，好長一段時間陷入陰霾中，透過舞蹈療癒身心靈，現在自在從容。

楊采蓉週歲時，剛學會走路，自己爬行到家門前的鐵道玩耍，左手被疾駛而過的火車輾斷，左臂截肢，每每夜間躺下，手的疼痛感劇烈，往往不得眠。「找方法，不找藉口」是她的座右銘，她詢問在場同學如果你只有單手，要如何轉開寶特瓶蓋？除了尋求協助，還可以靠自己的膝蓋及腳做輔助。

陳同學表示，很佩服混障綜藝團的團員，他們很勇敢、很厲害，不因身體的缺陷而放棄人生，反而盡力克服障礙，勇於嘗試，努力突破，挑戰自我，每個人臉上掛著自信的笑容，不在意自身的缺陷，帶來精彩動人的表演，讓清水高中的學生感受不同的體驗，很謝謝他們。

王同學則表示，混障綜藝團的表演使她心中湧現暖暖的感動，除了見識精彩的演出，更看到每位團員的勇氣、自信以及一顆炙熱有夢想的心。今天的演出讓她收穫滿滿，其實她是個遭遇挫折，內心容易恐懼害怕、不想面對的人，但看完表演後，體悟身障朋友的堅強韌性，深深被鼓舞。感謝他們激勵大家的心，他們都是照耀人心的太陽！

清水高中黃偉立校長指出，因為疫情關係，混障綜藝團每年演出場次由100場，銳減為10多場，本學期在台中市僅安排清水高中一場，師生很幸福欣賞到高水準精湛演出。四肢健全的人無法體會他們表演的不易，同學可以仔細觀察這些生命鬥士，看他們是如何克服缺陷、排除困難，把看到的感動、體悟帶回去，爾後生活遭遇困難時，效法他們，努力克服障礙，勇敢突圍；盡力充實自我，堅持夢想；維持生活熱情，盡情發揮生命特殊才能。

(中時 )