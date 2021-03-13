民進黨立委王定宇被周刊爆料與民進黨發言人顏若芳同居，雖兩人澄清，是王定宇以每個月8千元分租其中一房，但爭議仍持續延燒。對此，藍委陳玉珍分析，從王定宇的同居風波來看，他可能很容易被滲透，而王定宇又是外交國防委員會的委員，常會參與許多涉及國家機密的事情，這才是應該要擔心的國安問題。

陳玉珍12日接受《中天新聞》訪問時表示，財產申報可能是誤填，誤填就承認就好了，但王定宇卻先說是監察院的錯，而這也不是不能原諒的錯誤，就像他私人的事情，我們不是擔心他和顏小姐的事情，我們擔心的是，他是國防外交委員會委員，且國防外交委員會的委員常常參與重要國家機密，如果這麼容易陷入女色相關的風波，可能很容易被滲透。

陳玉珍分析，假設有一天大陸，或中共同路人對他做出某種滲透的行為，王定宇很容易被滲透，這才是我們要擔心的國安問題，「因為他常常參與國家機密，又容易被滲透，是不是很危險？大家有沒有想到？」

陳玉珍認為，以王定宇的身分地為來講，這樣是比較危險的，而遇到事情就是誠實出來講，「就算真的怎麼樣了，也還是他家裡面的事情」，不用東拉西扯，民眾想知道的答案，不是韓國瑜怎樣、監察院怎樣。

陳玉珍指出，有親綠媒體找王定宇出席節目是好事，王定宇其實可以利用這個機會，為自己好好辯護，說清楚講明白。

陳玉珍還說，事實如何就誠實面對，如果覺得媒體報導不實，可以提告，提告是一個好方法，直接以訟止謗，或者拿出證據正本清源；但如果真的有這件事，就承認錯誤，因為選民很多關注我們的問政表現勝於其他，誠實面對才是上策。

遭打臉! 王定宇臉書發文財產申報說法頻改 監察院表示「絕無誤觸資料」(陳玉珍受訪發言從4分45左右開始)

(中時新聞網)