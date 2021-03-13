歐洲部分國家的新冠疫情出現反彈，義大利總理德拉吉12日宣布國內大部分地區下周一（15日）起重新封城，所有學校、非必要商店、餐廳及酒吧一律關閉。在德國，專家警告，當地已進入第三波疫情。

德拉吉宣布新的封城安排，在4月3日至5日的復活節假期期間，幾乎全國都列為最高防疫級別的「紅色地帶」，受影響的地區包括首都羅馬及米蘭，除了上班、看醫生或其他必要理由外，居民一律要留在家中。他指，必須採取更嚴厲的措施遏制疫情擴散，也承諾會向家庭及企業提供財政援助，並加速疫苗接種計劃。

至於德國，11日通報新增14356人確診，是過去2周以來最多單日確診的紀錄，較前1周多了2444人。羅伯特科赫研究所所長維勒（Lothar Wieler）表示第三波疫情已開始，新冠病毒不會消失，只有達到群體免疫，疫情才可能成功受控，又指疫苗接種計劃必須與病毒變種競賽，重申民眾戴口罩及保持社交距離的重要性。

(中時新聞網)