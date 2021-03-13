特戰部隊城鎮作戰演練 持槍街頭奔馳民眾大呼超帥

陸軍特種作戰指揮部特二營進行戰術任務行軍，13日凌晨現身淡水竹圍捷運站周邊，官兵全套戰鬥服裝手持T91步槍，沿著淡水河濱自行車道行軍，並執行各項戰術演練課目，磨練特戰部隊於濱海城鎮作戰能力。(郭吉銓攝)

陸軍特種作戰指揮部特二營進行戰術任務行軍，13日凌晨現身淡水竹圍捷運站周邊，官兵全套戰鬥服裝手持T91步槍，沿著淡水河濱自行車道行軍。(郭吉銓攝)

陸軍航特部特2營13日進行戰術任務行軍，從9日起即展開為期21天，全長505公里的訓練，第5天是模擬反特攻作戰，主要協力重要目標防護，防敵特攻滲透破壞，強化山區、濱海城鎮作戰，並首度規劃進入淡水河口。(郭吉銓攝)

陸軍航特部特2營13日進行戰術任務行軍，從9日起即展開為期21天，全長505公里的訓練，第5天是模擬反特攻作戰，主要協力重要目標防護，防敵特攻滲透破壞，強化山區、濱海城鎮作戰，並首度規劃進入淡水河口。(郭吉銓攝)

官兵全套戰鬥服裝手持T91步槍，沿著淡水河濱自行車道行軍，並執行各項戰術演練課目，磨練特戰部隊於濱海城鎮作戰能力。(郭吉銓攝)

陸軍特種作戰指揮部特二營進行戰術任務行軍，13日凌晨現身淡水竹圍捷運站周邊，官兵全套戰鬥服裝手持T91步槍，沿著淡水河濱自行車道行軍，並執行各項戰術演練課目，磨練特戰部隊於濱海城鎮作戰能力。(郭吉銓攝)

大批官兵荷槍實彈快步奔跑街頭、甚至小組就地警戒、火力支援等在電影中難得一見的場面，讓不少民眾大開眼界。(郭吉銓攝)

大批官兵荷槍實彈快步奔跑街頭、甚至小組就地警戒、火力支援等在電影中難得一見的場面，讓不少民眾大開眼界。(郭吉銓攝)

大批官兵荷槍實彈在街頭行軍與民眾在假日晨跑的畫面相映成趣。(郭吉銓攝)

大批官兵荷槍實彈快步奔跑街頭、甚至小組就地警戒、火力支援等在電影中難得一見的場面，讓不少民眾大開眼界。(郭吉銓攝)

大批官兵荷槍實彈快步奔跑街頭、甚至小組就地警戒、火力支援等在電影中難得一見的場面，讓不少民眾大開眼界。(郭吉銓攝)

大批官兵荷槍實彈快步奔跑街頭、甚至小組就地警戒、火力支援等在電影中難得一見的場面，讓不少民眾大開眼界。(郭吉銓攝)

陸軍特戰指揮部特2營於本月9日起，自桃園武漢營區出發，於北部地區展開為期21天，總長505公里的「戰術任務行軍訓練」，過程中，執行各項戰術演練課目，磨練特戰部隊於濱海城鎮作戰能力。由於首站即抵達關渡與淡水地區，與關渡指揮部聯兵旅進行聯合演練，大批官兵荷槍實彈快步奔跑街頭、甚至小組就地警戒、火力支援等在電影中難得一見的場面，讓不少民眾大開眼界。

「特2營即刻前往任務地區，實施重要目標防護演練。陸軍特戰指揮部特2營「戰術任務行軍訓練」昨日持續採徒乘併行方式，機動至淡水地區，與陸軍關渡地區指揮部聯兵營協力執行「模擬增援淡水河防護作戰演練」，展現特戰部隊全方位應援作戰效能。

3月9日清晨5時天色仍昏暗，特2營官兵接獲作戰區命令後，行軍隊伍即採乘車機動，前往淡水地區，另以徒步行軍方式，進入任務地區，與關指部聯兵營共同實施淡水河防作戰演練，模擬敵軍登陸時的接戰作為，展現特戰部隊全方位作戰效能，達到「為戰而訓，平戰結合」的訓練成效。

特指部特2營官兵頂著艷陽藍天繼續昂首闊步，並行經桃園、新北地區關渡與淡水重要道路及巷弄。途中，官兵依想定敵情，運用周遭環境隱、掩蔽，並採小隊、交互掩護方式，通過各地形要點。

隨後，官兵也在城鎮訓練場實施限制空間戰鬥訓練，藉由結合各項模擬景況，並置重點於對各種狀況應處，以提高戰場存活率，更磨練特戰官兵城鎮地區作戰能力，強固團隊戰力。

與此同時，營部迫砲排官兵則實施綜合操作，以熟稔火砲射擊指揮、裝彈發射、安全檢查、故障排除等要領，以利適時發揚火力支援戰鬥。

(中時 )