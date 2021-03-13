民視《綜藝大集合》邁向第999集，節目一開始胡瓜帶領眾藝人感謝觀眾們的支持，61歲的他，更挑戰自我，屁股黏上砂紙，公主抱籃籃深蹲用屁股刺破氣球，自豪有在健身的他，抱著籃籃深蹲了3下，讓所有人歡聲雷動，籃籃還說：「超勇的，瓜哥鳳梨頭都站起來」，全體拼命玩遊戲感動觀眾，也是節目「長長久久」的最大動力。

該集特製單元「999挑戰賽」邀請藝人朋友，只要將秒數按在9點99秒，就可以獲得9900元，大家躍躍欲試，余思達差了0.23秒就到達9.99秒，錯失獲的9900元的機會，而劉璇也按下10.99秒，硬生生差了一秒，2人都懊惱到差點哭出來，胡瓜卻是一臉「奸詐的假笑」，讓他們氣得牙癢癢，但旁觀的其他人卻是呵呵大笑。

節目組還為觀眾特別製作了背號「999」紀念版制服，之後會在臉書上公佈抽獎方法，還有酒齡特厚高粱老酒等好禮，胡瓜也豪氣預告：「999集制服贈送慶祝後，下週第一千集還會有聲寶洗衣機連續抽，超級大獎送會公佈在臉書粉絲團，根本就是週年慶大放送，要讓觀眾爽歪歪」。節目內容本週日晚間8點播出。

(中時 )