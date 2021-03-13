明天就是一年一度的白色情人節，許多人都希望身邊能有個伴，不想孤單地度過難得又浪漫的節日。命理專家小孟老師就在臉書上發文，點名4個星座的男女在明（14）日桃花運非常旺，向心儀的人表白後，成功的機率都會大幅提升，千萬不要錯過這個好時機！

第四名：天蠍座

在白色情人節這天，金星和海王星落入天蠍座的戀愛宮，代表你們的桃花運大開。如果有暗戀的人，建議天蠍可以穿著白色系衣物，並前往河濱公園告白，成功的機率非常高。

第三名：處女座

冥王星將順行進入處女座的戀愛宮，顯示你們的告白智慧很強，能夠在明日德到愛情的靈感與能量。建議你們穿著黑色衣物，並找個音樂餐廳，點一首動人情歌給曖昧對象聽，隨著音樂節奏和環境薰陶，告白成功機率可以大幅提升。

第二名：雙魚座

白色情人節這天，太陽、金星和海王星進入了雙魚的本命宮，你們的桃花運將會大噴發，因為太陽能量可以加持你們的命宮，金星則加持桃花宮。如果有心儀的對象，建議穿著水藍色衣物，並帶對方到山上欣賞夜景，趁著滿天星星的浪漫氛圍下表白，成功的機會非常高！

第一名：天秤座

木星和水星進入了天秤座的戀愛宮位，說明你們能有好的戀愛發展，3月中有木星守護戀愛宮，天秤能在白色情人節找回戀愛信心。建議你們可以帶著心儀對象到景觀餐廳或高空餐廳用餐，享受完美食後，再拿出禮物和白色玫瑰花送給對方，必定能擄獲她的芳心。

(中時新聞網)