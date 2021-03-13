（中華電信13日晚上攜手KKBOX，首度以5G技術跨界展演AR+VR，中華電信總經理郭水義(圖左四)13日帶一級主管出席該場活動，包括中華電信執行副總經理林榮賜(右二)、中華電數據分公司總經理林昭陽(左二)、行動通信分公司總經理簡志誠(右三)、北區暨南區分公司副總經理張義豐(左三)、行銷副總經理林文智(左一)，數位產品處處長郭逸樵(圖右一)。右四為KKBOX總經理黃嘉宏。圖／林淑惠）

中華電信13日晚上攜手KKBOX，首度以5G技術跨界展演AR+VR，將VR虛擬實境的凌空作畫的成品，透過5G行動邊緣運算（MEC）技術即時於舞台呈現，與樂團華麗的舞台共演創造雙重影音意境。

此外，透過電視與網路觀看直播的觀眾，還能見到超炫的AR效果。

中華電信總經理郭水義13日帶一級主管出席該場活動，包括中華電信執行副總經理林榮賜、中華電數據分公司總經理林昭陽、行動通信分公司總經理簡志誠、北區暨南區分公司副總經理張義豐、副總經理林文智，凸顯該公司對這次活動重視之一斑。

全亞洲年度音樂盛會第16屆KKBOX音樂風雲榜頒獎典禮，今年首度移師臺北流行音樂中心，並於13日晚間隆重登場，多位重量級歌手與樂壇新人齊聚演出。

中華電信總經理郭水義13日表示，國內4G普及化花了四年半的時間，5G普及時間一定比4G快。至於5G應用服務開花結果的時間 ，郭水義預期2～3年內可以看到成果，換言之，5G創新應用服務將在2～3年明顯挹注中華電信營收。

中華電信13日晚上攜手KKBOX，與去年雙方合作異地共演呈現大型演唱會方式不同的是，今年首度以5G技術跨界展演AR+VR，將VR虛擬實境的凌空作畫的成品，透過5G 行動邊緣運算（MEC）技術即時於舞台呈現，與樂團華麗的舞台共演創造雙重影音意境，更讓人驚豔。

KKBOX總經理黃嘉宏表示，13日晚上現場觀眾約有四千人，但透過AR及VR技術同步讓台、港、星、馬及日本等民眾同步透過APP線上觀賞演唱會，預估全亞洲約千萬人同步觀賞這場活動。由於日本KDDI目前也是KKBOX的主要股東，KKBOX未來希望進一步與美國、韓國、日本等地的藝人合作，共同運用5G及AR+VR技術，共同在亞洲甚至全球市場發展跨界展演。 郭水義強調，「廣結盟」是中華電信2021年最重要的營運策略，類似KKBOX的合作模式，未來還會推廣至5G垂直場域，尤其即將在7月開幕的東京奧運，中華電信已透過愛爾達取得東京奧運台灣區新媒體轉播權，並將結VR及4K技術轉播東京奧運賽事，屆時，將會是中華電信建設5G一年後，5G技術全面到位的最重要時機。

郭水義強調，創新應用服務需要時間開花萌芽，中華電預估2～3年之內可以看到創新應用實際挹注公司營收，同時看好食衣住行育樂當中的育樂服務可以先發酵，另外亦看好智慧醫療、智慧交通及智慧健康等領域的創新應用服務。

中華電信表示，這次首次以AR+VR跨界演出，係指全台樂壇首次展演安排藝術家於異地透過VR作畫，運用5G網路即時於舞台呈現，結合歌手音樂演出，展現視訊及音訊整合，達到近乎於零延遲的表演效果，同時於轉播畫面運用AR擴增實境，豐富展演內容。

另外，今年中華電信Hami Video與MOD亦提供多視角直播KKBOX音樂風雲榜，民眾可以透過手機等終端，在主視角之外自由選擇「全景畫面」、「特寫畫面」、「整體畫面」、以及「後台聯訪」共五個畫面，抓住演出的每個瞬間。

中華電信表示，這次首度運用5G「高速率、低延遲、大連結」特性，邀約金曲樂團「茄子蛋」與青年插畫家「安哲」進行全台首次AR＋VR科技、音樂與藝術的跨界共演，將VR虛擬實境的凌空作畫的成品，透過5G 行動邊緣運算（MEC）技術即時於舞台呈現，與樂團華麗的舞台共演創造雙重影音意境。

此外，透過電視與網路觀看直播的觀眾，還能見到超炫的AR效果，讓全球超過千萬人次體驗既真實又如夢似幻的視覺刺激體驗，衝擊娛樂感官。

KKBOX催下去音樂節在南興公園的「暝夢舞台」邀請多位歌手輪番上陣表演，中華電信也在現場設置了5G體驗攤位，讓樂迷在欣賞勁歌熱舞的同時，也能體驗Hami VR太陽馬戲團的全景演出，感受如臨其境的視覺震撼，Hami Video多視角觀看獨家韓團以及2021金唱片獎精采回顧；擁有豐富有聲書的i聽聽也提供免費體驗，由知名作家、藝人為您說生活節目、兒童故事、知名文學著作等內容。HamiVideo/MOD多視角係指「轉播畫面」（主視角）、「全景畫面」（舞台全景）、「整體畫面」（歌手或整組表演團體）、「特寫畫面」。

中華電信Hami Video與MOD獨家以多視角方式直播第 16屆KKBOX音樂風雲榜，觀眾也可以在主視角之外，自由選擇「全景畫面」、「特寫畫面」、「整體畫面」、以及「後台聯訪」共五個畫面註3，抓住演出的每個瞬間。現在就下載Hami Video，免費收看精采的KKBOX音樂風雲榜。

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