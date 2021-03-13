藍委質疑藻礁未納自然地景，引爆海委會和桃園市互踢皮球，桃園市長鄭文燦13日晚間在臉書發文，拉馬英九、蔡英文、吳志揚下水，強調2014年都沒有人主張大潭海岸畫為自然地景，反倒是他上任後將27公里的藻礁海岸祭出不同對策分區分段保護，直言若想以指定暫定自然地景，直接否決已經通過環評的中油三接案，只會讓帶來更多的問題。

鄭文燦回憶，2013年他與蔡英文總統，以在野的身份，到觀新藻礁區寫下「藻礁永存」的訴求，這也是他們藻礁保護承諾的緣起。2014年，行政院宣布核四封存，馬政府隨即啟動「大潭電廠擴建、中油三接興建」兩大計畫，以彌補發電缺口，他強調如果當時大潭海岸畫為自然地景或是保護區，中油三接就無法推動。點名2014年的時空背景，包括馬英九、蔡英文、吳志揚以及他自己4人，都沒有人主張大潭海岸畫為自然地景。

鄭文燦說，蔡英文上任後，中油三接計畫進入環評，蔡推動台灣能源轉型，希望實現「非核家園、減煤減空汙」，提出「藻礁迴避替代方案」，把中油三接使用的大潭海岸，由馬政府時期所規畫的232公頃，縮小為23公頃，整個天然氣接收站則移到外海，減少對於大潭海岸藻礁生態的衝擊。

鄭文燦說，自己在2014年12月25日上任，提出「觀新藻礁要保護、大潭藻礁要調查」，重申觀新藻礁與大潭藻礁，剛好位在大潭電廠以南以及以北不同的海岸，兩個海岸是不同地區。因觀新藻礁在地漁民仍有採集行為，且經過調查，當地居民與漁民對於提高等級有不同意見，因此未提高等級為自然保留區，先以野生動物保護區保護。至於「大潭藻礁要調查」，市府正式委託中央大學進行調查，結論並沒有建議畫設自然地景。

桃市府因此採取分區分段方式，處理27公里的藻礁海岸保護議題，並且分別適用「野生動物保育法」、「濕地保育法」、「文化資產保存法」、「海岸管理法」等不同的對策。2015年依照《濕地法》畫設的「許厝港國家級濕地」面積961公頃、海岸10.5公里，依照《文資法》畫設「草漯沙丘地質公園」面積284公頃，連同依照《野保法》畫設的「觀新藻礁保護區」面積315公頃、藻礁海岸4.3公里，扣除砂埋及牡蠣礁的海岸，桃園市27公里藻礁海岸已經有86.7％納入保護。

鄭文燦強調，因為中油三接案通過環保署環差審議程序，加上市府成立海岸管理處，將86.7％的桃園藻礁海岸都納入保護，想以指定暫定自然地景，直接否決已經通過環評的中油三接案，只會讓帶來更多的問題。

鄭文燦重申自己上任後，把桃園市86.7％的藻礁海岸，以一個一個生態拼圖，讓桃園市4大海岸生態亮點納入保護，從「許厝港國家級濕地」、「草漯沙丘地質公園」、「觀新藻礁生態系野生動物保護區」到「新屋石滬群」，他相信基於生態保育的價值，桃園已經站在一個新的起點上。

鄭文燦強調，市府積極落實「觀新藻礁保護」的原則，在2015年到2020年6年之間，觀新藻礁生態系逐漸豐富，復育有成，市府執行「藻礁汙染源管制計畫」及海岸垃圾清理計畫，6年開罰工業汙染源1400件，罰款超過3億2700萬，勒令停工95次，移送司法單位16件，推動藻礁專案，讓海岸生態系得到保護傘。

鄭文燦也不忘感謝環團，提供許多意見，雖然有時完全一樣，有時意見不一，但這都是出自於愛台灣的良善之心，讓我們有多元思考的空間。

(中時 )