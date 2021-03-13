現正面臨56年來最嚴重的旱象，根據氣象局資料顯示，下周謹東半部地區有局部短暫雨，西半部持續呈現缺雨的情況，加上下周一至周五(15日至19日)東北季風減弱，北台灣漸回溫，高溫有機會來到30度，中南部升至32度以上，缺水危機尚未解決，下周高溫更是飆破30度，讓不少專家呼籲務必節約用水。

氣象局表示，明日仍受東北季風影響，北部及東北部氣溫較涼，其他地區早晚亦涼；預測北部及宜蘭、花蓮高溫比今日稍微上升，約21至24度；中南部及台東高溫則大致和今日相同，約24至28度；低溫部分，中部以北及宜蘭低溫約15至17度，其他地區低溫18至20度。

至於降雨方面，氣象局指出，明日迎風面東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，由於今晚至明有中層水氣移進台灣上空，因此新竹以南的山區也可能有零星短暫雨。

另外，下周一起至周五(15日至19日)，東北季風減弱，北台灣氣溫逐漸回升，東半部地區有局部短暫雨，西半部為晴到多雲，到了周六東北季風再度增強，到時北部及東北部開始轉涼，局部地區也有短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

另外，天氣粉專「天氣風險」指出，預計下周一開始隨著大陸高壓東移出海，台灣附近又將進入高壓迴流，到時偏東風漸轉東南風到南風的天氣型態，至少會維持4到5天左右，加上台灣位於暖空氣區域內，花東地區因高壓迴流帶來水氣，有機會出現局部地形降雨，其他地方天氣大致穩定，不過，西半部仍呈現持續缺雨的情況，短時間內仍無下雨的跡象。

(中時新聞網)