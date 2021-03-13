2022年縣市長選舉將出現不少超級戰區，台中、彰化因過往政治立場較搖擺，成四黨兵家必爭之地，日前有媒體報導彰化縣長人選民進黨高層屬意徵召前北農總經理吳音寧。對此，媒體人黃暐瀚8日在政論節目預測，機率應該非常高，且不只有吳音寧，「新竹林飛帆、台北吳怡農」也很有可能，雖然選上機率低，但若2024選立委，卻非常有可能。桃園孫先生則認為，吳怡農不可能選上市長。

前北農總經理吳音寧。（本報系資料照片）

對於有媒體報導，傳出綠營中央核心高層已開始運作下屆縣長人選，屬意徵召前吳音寧，對抗尋求連任的彰化縣長王惠美，運作女人之戰。民進黨發言人顏若芳8日回應，該篇報導並非事實，民進黨對於明年度的選舉，目前也不可能有屬意特定人選的討論，不必有過多的揣測。

對於吳音寧選不選，黃暐瀚8日在TVBS政論節目「國民大會」表示，他個人覺得機率非常高，主持人謝曜州一臉震驚，反問他「很高？」黃暐瀚加碼包套預測說，「新竹林飛帆，台北吳怡農」，或許有很多人質疑，「3個人都沒選過議員、立委，是在莊孝維，有可能嗎？」。

民進黨台北市黨部主委吳怡農（右），中央黨部副祕書長林飛帆（左）前來監誓監交。（圖/本報資料照，黃世麒 攝）

黃暐瀚解釋，民進黨執政不行，但其實很會選舉，現任的縣市長能連任的一定會提名，他舉例，像台北市就被民進黨視為沒有機會翻盤的地方，除非出現很特別的三角督，所以正常情況下，選不上的機率很高，且不是只有吳音寧、林飛帆、吳怡農也都一樣，但隔13個月後，馬上就要選立委，那這些打下基礎的，馬上2024就能選上立委，吳怡農可以直攻蔣萬安的選區。

對於黃暐瀚說法，桃園政治網紅孫先生13日在Youtube頻道開直播直言，吳怡農是幾乎不可能選上市長的，但吳音寧選立委其實很有可能上，因為目前彰化4個選區，有3個是民進黨的，她只要挑一個接就好。

(中時新聞網)