總統府先前公布最新的國安人事布局時，外傳有意延攬前立法院長王金平出任海基會董事長。至於最終人選會是王金平嗎？東華大學教授施正鋒對此表示，日前監察院長陳菊、高雄市長陳其邁都去向王金平拜年，看起來蔡英文起用王金平的可能性不小。

針對海基會董事長是否會由王金平擔任？施正鋒接受香港媒體《中評社》專訪時表示，前副總統陳建仁與王金平是同一掛的，都是高雄白派，日前監察院長陳菊、高雄市長陳其邁都去向王金平拜年，看起來蔡英文可以用的大概就是王金平，他們兩個人應該也有默契。他認為，王金平不會做壞事，兩岸關係也不會有太大變化；他甚至質疑蔡英文任內並不期望兩岸關係有進展，因此王金平是否擔任海基會董事長，影響也沒有這麼大。

針對國台辦出面說明暫停台灣鳳梨進口，施正鋒指出，這是要測試蔡政府是否真的要「春暖花開」，但一測就知道蔡並非要春暖花開，因蔡政府在鳳梨事件處理很高調，行政院長蘇貞昌第一時間反而低調說是檢疫問題。況且台灣鳳梨出口大陸才5萬公噸，低調就可以處理掉的問題，蔡政府卻要拿來大內宣。

施正鋒認為，大陸方面有透過管道跟我們通知台灣鳳梨事件，如果蔡政府真要改善兩岸關係，不會這麼高調處理，藉此更可以觀察到蔡政府並沒有要調整兩岸關係。

(中時新聞網)