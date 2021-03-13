「是朱雀還是鳳凰？」台南藝術大學應用藝術研究所年度師生聯展，13日起於台南麻豆區總爺藝文中心展開。（劉秀芬攝）

「是朱雀還是鳳凰？」台南藝術大學應用藝術研究所年度師生聯展，13日起於台南麻豆區總爺藝文中心展開。（劉秀芬攝）

陳瑋軒（左）向參觀者解說作品《裝扮崇拜》的發想由來。（劉秀芬攝）

藝術品也可以有實用性，陳瑋軒作品咖啡慮杯。（劉秀芬攝）

除了參展作品，師生聯展特別帶來許多實用陶藝作品，於總爺藝文中心義賣助公益，吸引許多民眾駐足。（劉秀芬攝）

「是朱雀還是鳳凰？」台南藝術大學應用藝術研究所年度師生聯展，13日起於台南麻豆區總爺藝文中心展開，51位師生帶來金屬、纖維、陶瓷、產品等51件作品，期盼觀展者欣賞展出，思考作品到底是傳統還是當代、是藝術還是工藝，體會新生代藝術家對當代工藝的創作性與人文特質的關懷。

南藝大應用藝術研究所創立於1997年，是國內第一所體現當代工藝創作性與人文特質為核心價值的研究所。該所開風氣之先，將工藝創作以材質屬性及創作特質區分並予以完整規畫，分為金屬、纖維、陶瓷、產品4個專業面向。

本次展覽主題「是朱雀還是鳳凰？」發想於南藝大校徽圖案，有人說是朱雀，有人說像鳳凰，如同藝術家對「藝術」的探討，作品該被歸類到傳統還是當代、是藝術還是工藝，在這些多元且糾結的問題中、不斷的選擇與妥協中進行創作。

南藝大表示，這些思考對觀展者來說，可能一點都不重要，就像觀眾常常不假思索地覺得藝術家的作品只是磁磚、杯子、地毯、戒指──對於觀眾們而言，藝術又是朱雀、還是鳳凰呢？

此次參展的學生陳瑋軒，曾跟隨導演林福清於左鎮拍攝電影，協助製作道具，他的陶土人偶作品質樸有趣，發想貼近民間生活，還可以讓參觀者手動操作。

此次「是朱雀還是鳳凰？」聯展自即日起至4月30日止於紅樓展出，歡迎遊客前往總爺藝文中心品味傳統與現代兼容的藝術與生活，順遊麻豆賞柚花。

(中時 )