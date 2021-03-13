比特幣13日漲勢再起，盤中一度衝破6萬美元大關，再次刷新歷史新高。

分析師指出，比特幣再度攻頂，主要受惠於金融市場的樂觀氣氛與美國總統拜登簽署1.9兆美元紓困方案，帶動比特幣繼續上攻。

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(工商 )

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