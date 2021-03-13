比特幣首破6萬美元大關 再創新高 20:502021/03/13 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 比特幣暴漲暴跌，央行稱太投機，不會投資。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 比特幣13日漲勢再起，盤中一度衝破6萬美元大關，再次刷新歷史新高。 分析師指出，比特幣再度攻頂，主要受惠於金融市場的樂觀氣氛與美國總統拜登簽署1.9兆美元紓困方案，帶動比特幣繼續上攻。 傳產大股東2月狂買自家股 數位作品驚豔 拍出6,940萬美元 (工商 ) #比特幣 #萬美 #元大關 #拜登 #首破 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 藻礁連署將破70萬綠營嚇壞 藍委4字破梗蔡政府新招 11:522021/03/13 政治 美中2＋2會晤 討論長串棘手議題 04:102021/03/13 焦點新聞 風險與報酬 做好資金控管 07:002021/03/13 財經 千億美元富豪巴菲特也上榜 4星座天生擅長賺錢 11:562021/03/13 運勢 電動車需求大增 鋰價飆漲 04:102021/03/13 全球財經 晶片荒 陸挖礦業成本飆升 04:102021/03/13 全球財經 28.187兌1美元 央行放手 台幣周線連四升 04:102021/03/13 財經要聞 兒子All in比特幣 分析師老爸氣炸：取消繼承權 16:262021/03/13 財經 福邦證券董事會通過現增3.5億元 04:102021/03/13 證券．權證 獲利看好 貨櫃雙雄爆量勁揚 04:102021/03/13 財經要聞 國內醫療旅遊夯 AVEC攜手全人健康診所推抗衰老醫療自助旅遊方案 17:132021/03/13 財經 財經熱門新聞 美債市又爆了 謝金河曝下周股市不妙 - 財經 預售屋爆逃命潮 專家：有人倒貨50戶 背後靠這兩人 - 財經 比川普還狠！拜登追殺華為 陸1句怒轟老美 - 財經 車用晶片荒讓台積電續熱？ 老謝：最亮眼台股是這顆 - 財經 傳產大股東2月狂買自家股 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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