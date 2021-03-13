侯佩岑日前帶著媽媽林月雲上大陸實境秀《婆婆和媽媽》，外傳母女倆酬勞高達6500萬台幣，但也因兩人提及林月雲的小三過往，引發觀眾極大反彈。對此，資深媒體人呂文婉日前也在節目中分析為何侯佩岑母女會被罵翻的原因，那就是比起正宮蔡照貴的委屈與隱忍，她們太高調了。

林月雲當年2度介入閨蜜婚姻，第一段是與已婚製作人侯世宏相戀，還生下女兒侯佩岑，後來又透過侯世宏認識了已故贊泰建設創辦人邱嘉雄，還與邱嘉雄的老婆蔡貴照結為好友。無奈命運捉弄，林月雲又與邱嘉雄日久生情，至今仍擔心自己的過去會影響女兒侯佩岑。

林月雲當小三連搶2閨密尪 卻道:「萬般皆是命 半點不由人」

然而呂文婉日前就在《新聞挖挖哇》分析侯佩岑母女在節目談往事，為何引發輿論極大反彈之因？她說，其實蔡貴照一向習慣在某間媽祖廟上香祈福，當年更意外被記者捕捉到她寂寞身影。身為正宮的她，面對媒體追問，沒有一絲對老公或閨蜜的怨言，只說了這句：「人都走了（指邱嘉雄），不要再講了。」

蔡照貴的隱忍對應林月雲的高調，呂文婉直言：「其實這是最不厚道的地方，所以為什麼這幾天大家沒辦法接受，妳用這個方式來…，不管妳是無意間講出來的還是心情抒發，其實大家都這麼大的人，妳應該知道分寸在哪裡。」

(中時新聞網)