士林夜市悲歌！人潮銳減、骨牌式退租 在地人淚曝真相

北市最大規模、聲名遠播的士林夜市，曾是國內、外旅遊必朝聖之地。近年因高價坑殺遊客事件頻傳，重創觀光形象。如今又受疫情衝擊，讓過去高度仰賴觀光客的士林商圈生意一落千丈，多重夾擊下，已超過百家店面關門大吉。近日有網友在社團分享，士林地下美食街「老闆比客人多」的近況照，掀起網熱議。在地攤商接受《中時新聞網》訪問，悲痛表示「打到我們屍骨無存了」。

網友貼出士林夜市地下美食街冷清照片引熱議。（照片/翻攝《爆廢1公社》社團）

一名網友(10日)在《爆廢1公社》貼出士林美食地下街冷清照片，更直呼「老闆比客人多」，網友紛紛湧入留言「感覺快熄燈了」、「在地人都不會去士林夜市」、「地下街真的沒什麼人」、「價格太觀光價、味道變了，實在吃不下去」。

士林夜市大東路路口（13日）晚間19：48逛街人潮。（照片/游定剛 拍攝）

士林在地30年攤商低調受訪，難過表示，商圈盡心盡力想重振觀光，好不容易有點成績，現在只憑一張照片斷章取義、詆毀士林夜市，打到我們屍骨無存，真的心好累了。

士林大東路（13日）晚間19：36逛街人潮前胸貼後背。（照片/游定剛 拍攝）

(13日)晚間7點多，《中時新聞網》記者實際走訪士林夜市，一級戰區大東路餐飲街，人潮前胸貼後背、寸步難行，短短一百公尺卻花了快10分鐘，小東街上人氣生煎包，現場等待排隊約50、60人，而美食地下街攤商親切招呼客人，用餐人潮絡繹不絕，現在座位大約坐滿7成，與網友所貼出「老闆比客人還多」的照片情況相差甚遠。

士林夜市美食地下街（13日）19：42用餐人潮，與網友所po出「老闆比客人多」的照片成強烈對比。（照片/游定剛 拍攝）

士林夜市美食地下街（13日）19：42用餐人潮，座位約坐滿7成。（照片/游定剛 拍攝）

士林夜市基河路上人氣雞排（13日）19：46大排長龍景象。（照片/游定剛 拍攝）

(中時新聞網)