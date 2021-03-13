大陸全國兩會11日結束後，各隔離中心陸續在微信群組裡貼出公告，以中文、英文、韓文通知住客，取消肛拭子檢測。（微信截圖，讀者提供）

大陸全國兩會11日閉幕，北京市12日隨即調整進京政策，自3月16日零時起，大陸國內低風險地區人員進返京不再需要持抵京前7日內核酸檢測陰性証明。廣東、江蘇多地下調至14天。農曆春節後自境外抵京者，也取消肛拭子檢測，以2家不同檢驗機構的鼻咽拭子取而代之，隔離者獲悉後額手稱慶。

為確保全國兩會順利舉行，北京市從一月開始實施嚴格的檢疫措施。據北京市政府微信公眾號「北京發布」12日消息稱，經綜合研判，決定調整大陸國內低風險地區人員進返京健康管理措施。

「北京發布」公告，自3月16日零時起，大陸國內低風險地區人員進返京不再需要持抵京前7日內核酸檢測陰性証明，抵京后不再實行14天健康監測，滿7天、滿14天不再進行核酸檢測，持健康通行碼「綠碼」，在測溫正常且做好個人防護的前提下可自由有序進返京。環京地區通勤人員參照以上措施執行。

此外，今年農曆春節後自境外抵京者，原本規定第21天必須做鼻咽拭子、肛拭子、物體表面等三道核酸檢測，三種檢測結果都呈陰性才能離開隔離中心。但期間傳出日本與韓國政府均接到國民反應，不願意做肛拭子檢測，希望能以其他方式代替。

據了解，大陸全國兩會11日結束後，各隔離中心陸續在微信群組裡貼出公告，以中文、英文、韓文通知住客，取消肛拭子檢測，以2次不同的實驗室進行鼻咽拭子取而代之。隔離者獲悉後歡聲雷動，紛紛在微信群裡發出各種笑臉、鞭炮、比讚等圖示，直呼鬆了一口氣。

一名隔離者Alisa表示，抗拒做肛拭子的主要原因是心理尷尬。經過大家持續反映，疾控中心也不斷調整檢驗方式，從最先的由醫護人員採檢，到發棉花棒由自己採檢，最後終於取消。Alisa難掩情緒激動的說：「改成做2次鼻測有什麼？20次我都願意測！」

(中時 )