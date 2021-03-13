香港女星梁詠琪從1995年出道至今，在歌唱和戲劇表現上都有良好成績，在各地都舉辦過演唱會，也有多部經典電影，像是《流氓醫生》、《向左走‧向右走》和《越光寶盒》，身高176公分的她也曾是模特兒；梁詠琪和西班牙籍老公Sergio婚後育有1女Sofia，不久前她曬出和愛女合照，沒想到6歲女兒承襲超強基因，暴風抽高後，身高已到她的胸口，網友紛紛驚呼「以後必超越媽媽」。

梁詠琪外型出眾，出道多年緋聞也不少，其中最有名的就是和男星鄭伊健的一段苦戀，後來她在2011年和西班牙籍老公Sergio Crespo Gutes結婚，婚後育有一名寶貝女兒Sofia；梁詠琪時常在IG或微博分享家庭生活，Sofia混血高顏值也讓粉絲讚賞不已。

不久前梁詠琪曬出和愛女合照，沒想到6歲女兒承襲超強基因，暴風抽高後，身高已到她的胸口，網友紛紛驚呼「以後必超越媽媽」。(圖/ 摘自梁詠琪IG)

不久前梁詠琪帶著Sofia去祭拜祖父母，在IG曬出和女兒的合照，6歲的Sofia站在梁詠琪前方，梁詠琪身高176公分，照片中的Sofia高度已經到她的胸口，和過往釋出的照片比起來簡直暴風抽高；粉絲們都很驚喜，引起熱烈討論，「Sofia長太快了吧」、「小公主快要追上媽媽了」、「這以後是要當超模吧」、「未來身高一定超過媽媽的啊」。

梁詠琪凍齡美貌就經常被誇讚，過去也曾PO出和女兒一起裝可愛的影片，Sofia混血顏值就讓不少網友心動，認為她根本遺傳爸媽完美基因，五官精緻又立體，非常可愛。

(中時新聞網)