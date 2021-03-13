近期全台槍擊案、幫派暴力犯罪頻傳，衝擊治安，還成為藍綠政治口水戰攻防的議題，綠委管碧玲日前更指出，暴力犯罪「發生數」去年是新北市最高，質疑國民黨打高雄是要給新北市長侯友宜難看，但根據最新網路民調顯示，多數網友認為，侯友宜執政的新北市治安最好。對此，資深媒體人韋安直言，綠營越打侯友宜，侯友宜反而越強，並提出3點分析，為何大家肯定新北市的治安。

韋安今(13日)在臉書上表示，「越黑他越強，侯友宜還是第一名」，並針對管碧玲說法的依據，以及網路民調結果，提出3點分析指出，新北市的治安受到肯定的原因：

一，雖然去年新北暴力犯罪案件是91件，但新北人口數為403萬，超過全台人口的六分之一。以10萬人口之犯罪率，新北2.26、台北2.71、台中1.31、台南4.26、高雄2.74、桃園2.21，新北市犯罪率為六都第3低。

二，以犯罪人口率計算(分母為轄區人口數)，新北2.01、台北5.83、台中2.55、台南7.19、高雄5.02、桃園4.60。新北市犯罪人口率為「六都倒數第一」，不就是六都裡面治安狀況最好嗎？

三，南部兩都近期暴力犯罪頻傳，綠政府應該對症下藥，靠給新北封「第一」，來轉焦點，數據攤出來，反而更證明侯的政績，新北治安六都第一（犯罪人口率）

韋安認為，綠營越打侯，反而越能證明他的實力，媒體做民調，又給侯友宜（新北市），民眾感受治安最好「第一名」。

此外，侯友宜13日也表示，面對治安只有一個最重要的方式，讓警察好好做事、全力支持，大家一起努力守護治安。

越黑他越強，侯友宜還是「第一名」！ 前兩天管碧玲質疑：藍營打高雄（治安），給侯友宜難看嗎？她強調新北暴力犯罪案件多於高雄，是暴力犯罪六都「第一名」。 管這種說法的根據是，去年暴力犯罪統計，六都中新北市有91件，台南市80件次之，高雄市7... 由韋安發佈於 2021年3月13日 星期六

(中時新聞網)