行政院長蘇貞昌昨接受「女兒」綠委蘇巧慧質詢，不僅笑容全掛在臉上，當蘇巧慧要求讓自己選區內的樹林、鶯歌成為台灣鐵道發展廊帶，蘇揆當場阿莎力表態支持。對此，身兼國民黨發言人的新北市議員陳偉杰今天表示，今日最有感的是，自家人才有補助？地方建設也分藍綠？

陳偉杰說，看到昨天綠委蘇巧慧質詢爸爸、行政院長蘇貞昌時，幾乎要什麼有什麼，當蘇巧慧要求樹林三鶯成為台灣鐵道廊帶、建設資源，蘇揆一口答應「沒問題」，看在苦等不到「淡北道路建設經費」的淡水人眼中，是既羨慕又感嘆，只能感嘆「怎就沒有當院長的爸爸？」

陳偉杰表示，過去，蘇貞昌因為孫女教室沒冷氣，拍版定案全國教室通通裝冷氣，他也希望蘇貞昌的孫女能在上下班時間走一趟淡水、或是週末假日來淡水遊玩，真正體會僅有台二線出入的塞車之苦，然後幫他跟蘇貞昌說，「爺爺，淡水好塞車啊！」，這樣淡北道路應該就可以迅速撥款、動工建設。

陳偉杰也衷心期盼擔任過台北縣長的蘇貞昌多為新北市民著想，同時拜託蘇巧慧能幫忙說兩句好話，因為淡北道路不只是淡水人的期待，也是新北市政府規劃爭取，對改善交通、促進地方發展都有幫助的重要建設，如今，萬事俱備，環評已過，只欠撥款，能不能拜託讓「蘇院長」、「蘇爺爺」、「蘇爸爸」早日點頭答應。

(中時 )