前國策顧問邱垂亮教授於今於澳洲布里斯本衛斯理醫院辭世，享壽84歲。對此，前總統陳水扁坦言，邱垂亮是他在總統任內聘為國策顧問，與他結識超過３０年，兩人是亦師亦友的關係，特別在阿扁受難期間和回家後，不僅不離不棄，更多次探訪公開執言。此恩此德，無以回報。阿扁感嘆，邱垂亮仙逝，是國家與人民的重大損失。

總統府發言人張惇涵今(13)日表示，蔡英文總統聞訊後深感不捨與哀悼，總統深摯感念邱教授畢生奉獻於台灣民主運動，以其崇隆的國際學術成就，屢屢為台灣在國際領域堅定發聲。總統也感念邱教授長年來作育英才無數，不僅致力於客家文化的傳承，更對促進台澳友好關係貢獻良多。

張惇涵表示，總統盼望邱教授的家屬節哀珍重，並責請外交部及駐處給予家屬必要之協助。雖然邱教授已離我們遠去，但相信，邱教授摯愛台灣的精神將永遠與我們同在。

陳水扁今晚也在臉書發文弔念，他提到，邱垂亮教授是他過去總統任內敦聘的國策顧問，也是他深愛的國家台灣，永遠的國策顧問。他的過世是國家與人民的重大損失。

阿扁說，猶憶2003年6月11日在總統府接見邱垂亮國策顧問，對他日前獲得澳洲聯邦政府頒發「澳洲建國百年特殊貢獻勳章」，表達祝賀之意。此項殊榮不僅是澳洲政府對其學術成就及促進台澳實質關係的肯定，國人更感到與有榮焉。

阿扁提到，他與邱國策顧問結識超過30年，亦師亦友。特別在阿扁受難期間和回家後，不僅不離不棄，更多次探訪公開執言。此恩此德，無以回報。他的理想和堅持，我們又如何接續完成。

［悼念邱垂亮國策顧問］-陳水扁 旅澳國際知名政治學者邱垂亮國策顧問，不幸仙逝消息傳來，阿扁不勝悲悼與難過！ 邱垂亮教授是阿扁總統任內敦聘的國策顧問，也是他深愛的國家台灣永遠的國策顧問。他的過世是國家與人民的重大損失。 猶憶2003.6... 由陳水扁新勇哥物語發佈於 2021年3月13日 星期六

前國策顧問邱垂亮教授於今（13）日辭世，總統府發言人張惇涵表示，蔡總統聞訊後深感不捨與哀悼，總統深摯感念邱教授畢生奉獻於台灣民主運動，以其崇隆的國際學術成就，屢屢為台灣在國際領域堅定發聲。總統也感念邱教授長年來作育英才無數，不僅致力於客家文... 由總統府發言人發佈於 2021年3月12日 星期五

(中時新聞網)