美中2+2高層會談將在18、19日於美國阿拉斯加登場，這是美國總統拜登上任以來，美中高層首次交手。白宮發言人莎琪表示，無論是台灣議題，還是北京壓制香港民主，或其他美中經貿關係議題，布林肯與蘇利文絕對不會退讓。

關於台海衝突，美國海軍戰爭學院（NWC）教授金萊爾（Lyle J. Goldstein）投書《國會山莊報》（The Hill）指出，2022年北京冬奧結束之後，台灣將面臨嚴重軍事威脅，拜登的新國安團隊得將台灣放在所有優先事項的首位。

而美國資深外交政策專家卜威爾﹙Robert Blackwill﹚也呼籲，美國和中國最可能為了台海開戰，而戰爭會對全球引發可怕後果，剛上任的拜登應該要高度重視。

這次2+2美中會談，分別是美國國務卿布林肯會晤中共主管外事工作的政治局委員楊潔篪，以及美國國家安全顧問蘇利文會晤中國國務委員兼外長王毅。他們都分別代表了中國國家主席習近平和美國總統拜登。有媒體認為，中美這次在阿拉斯加的高層會談是一次著眼穩定大局的「勉力之行」。

雙方在定調上也有分歧，北京將此定調為「高層戰略對話」，但華盛頓刻意壓低層次，布林肯強調這不是戰略對話，稱此刻美方還無意與中國展開全面交往。這次會談係美國作主，不僅選擇會面的時點、地點，而且還是在布林肯結束日韓行的回程途中阿拉斯加，很明顯未給中國面子，但中國還是答應會晤，顯見比美國還急於修補中美關係。

至於美中台關係，外交關係協會資深研究員卜威爾說，美國應該與印太地區的盟友，包括日本、澳洲、印度，就潛在的台海衝突進行磋商，並向國會和美國民眾解釋兩岸若爆發衝突的影響。

他為美國外交關係協會最佳發表的《美、中、台：避免戰爭的策略》報告中指出，中國可能對台採取的三種行動包括：一，侵犯台灣控制的周邊地區，包括太平島、東沙、澎湖，以及金門與馬祖；二，隔離台灣，這種隔離並非封鎖，而是有效控制台灣的空中和海上邊境；三，侵犯台灣本島，包括傳統的包圍和兩棲攻擊，以及空中攻擊和特種作戰。

金坦也認為北京軍事犯台有三種可能，和卜威爾的說法大同小異，但其中一種是重演90年代的台海飛彈危機，或是派遣戰機、轟炸機飛越台灣。

(中時 )