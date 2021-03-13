「初日號」今（13日）於金門水頭碼頭正式首航，載遊客展開全新遊程。（何書青攝）

「初日號」今（13日）舉辦剪綵儀式。（雄獅旅遊提供）

「初日號」的餐食有套餐及自助餐可選，圖為融入金門特色美食的4款套餐。（何書青攝）

在「初日號」夜晚遊程可近距離隔海欣賞廈門燈光秀。（何書青攝）

迎接春夏旅遊旺季，仍無法出國旅遊的民眾都期待國旅不斷有新玩法，雄獅旅遊集團抓緊離島旅遊商機，繼去年率先全球復航國際郵輪展開跳島之旅，引發民眾搶購秒殺，旗下品牌「旅天下」今年更瞄準金門旅遊端出新意，首度攜手金廈海運，斥資千萬打造「初日號」全新海上遊程，載遊客沿途欣賞金門、廈門海上景致，搭配「類空服」隨船服務、特色餐點及表演，今（13日）於金門水頭碼頭正式啟航，力拼不一樣的海島旅遊。

初日號今舉辦剪綵儀式並正式啟程，現場邀請來交通部王國材次長、行政院陸委會邱垂正副主委、交通部航港局葉協隆局長、金門縣縣長楊鎮浯、金門縣議會議長洪允典、陳雪生委員、雄獅集團董事長王文傑、昇恆昌金湖飯店董事長吳秀光等至金門水頭出碼頭出席，共同見證「初日號」的首航。

初日號前身是「金廈海運」過去專營金廈小三通的海上客運，去年因新冠疫情停業1年，金廈海運便在這段期間開發出藍色公路規劃偽出國行程，重新打造設計外型、升級軟硬體設施而成新一代遊輪。「初日號」總噸位為198噸，船長34.2米，船寬6米，可容納旅客132名，上層甲板有超過100平方米的戶外觀景空間，並以過去島上居民出海入海總以陽光作為能量而命名為「KING XIA 初日」，盼將產業帶往光明的未來。

船上遊程也首度對外曝光，首波推出日航及夜航2種玩法，90分鐘的航程行經復興嶼、猛虎嶼、大膽嶼、二膽嶼、檳榔嶼、厦門黃金海岸、金門大橋等景點，日航可沿途觀賞戰地風光及金門生態特色，夜航則可觀賞廈門藝術燈光秀及繁華夜景。

船上提供隨船尊榮服務，旅客可於海上享用金門在地風味餐、特色茶點等，航行期間並安排樂團演奏或歌手駐唱等娛樂節目，讓旅客感受度假風情，船上還有服務吧台；服務人員會以推車提供每位顧客特色金門茶飲及點心，如金門當地相當歡迎的堯陽茶，在地名產竹葉貢糖、豬腳貢糖、軋車餅等；餐食則可選擇套餐及自助餐等選擇，並以在地特色食材入菜，如「金門胡椒包」、「金門芋戀肉」及「烈嶼芋唔免哺」等。

「旅天下」則特地為「初日號」包裝許多系列遊程，並安排導遊、地接與服務團隊進駐，如船遊廈門夜景燈光秀、毋忘在莒太武山、漫遊網美景點3日每位6000元起，可前往著名的「翟山坑道」，該坑道為民國52年為因應戰爭所需而開挖的戰備水道，耗時3年完成，總長約357公尺，一進入坑道內便能感受它的壯觀與氣勢。

還有太武山、軍中樂園陽翟大街3日每位5800元起，走訪時下最夯打卡景點「漂浮斑馬線」，透過鏡頭視覺錯位呈現立體的錯視感，吸引年輕人前往拍照，還有過去為金東師駐紮的軍事重鎮「陽翟老街」，亦是當時軍人娛樂消費的去處，經國片《軍中樂園》拍攝所需進行翻修，也重現了過往繁華光景，而建於為清光旭26年、富商王國珍父子聘請江西建築名師設計的「山后民俗文化村」，是歷時25年建造而成的閩南建築古厝聚落，精緻而完整。

金門藍色公路、水頭聚落、沉睡戰車3日每位4999元起，可前往興建於1924年的「金城模範街」，充滿南洋風情的紅磚拱廊加上整齊美觀的街道足以作為街道的模範。

除了欣賞戰地風光及閩南傳統建築之美，喜歡購物的顧客也能到佔地9000坪的「昇恆昌金湖廣場」，是目前亞洲最大的免稅百貨公司，不用出國就能划算血拼；另外也可到「後浦老街」體驗蚵嗲、火烤蛋捲、廣東粥、鹹粿等在地小吃，沿途還會經過後浦十六藝文特區、清金門鎮總兵署、邱良功母節孝坊等著名景點，其中文青必去的金門好物、文創品店「村復號」堪稱採購伴手禮推薦好店。

(中時 )