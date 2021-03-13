中職32年今天開打，衛冕軍統一獅今天在台南棒球場迎戰中信兄弟，兄弟在6局上靠著張志豪敲出本季首轟2分炮，助隊擴大領先優勢，終場以10比4擊敗獅隊，此役也改寫5項開幕戰紀錄。

獅隊推出20歲的古林睿煬先發，他也成為開幕戰最年輕先發投手，首局他就碰上亂流、失掉3分，好在打線在2局下給予支援，追平戰局，最終他僅投2局、用70球，被敲3支安打，另投出3次三振、4次保送，失掉3分皆為自責分，退場時無關勝負。

3局上兄弟攻勢再起，靠著3次保送及三壘手郭阜林失誤在下一城，也要回領先優勢，6局上張志豪面對獅隊第3任投手吳承諭，一棒敲出右外野2分全壘打，助隊將領先優勢擴大到3分。

8局上兄弟再度展開猛攻，1出局後王威晨敲出投手方向強襲球擊中投手江承峰，獅隊緊急更換投手李其峰救火，滿壘時被許基宏敲出二壘安打，兄弟單局再攻下4分，終場就以6分差勝出，搶下新球季首勝。

不過去年奪下投手「三冠王」的兄弟洋投德保拉同樣也沒能投滿5局，5局下他先保送了首棒打者陳鏞基，又被林安可敲安退場，4局用92球，被敲8支安打，另有4三振、1保送，失3分皆為自責分。

這場比賽有破5項開幕戰紀錄，除了古林睿煬是最年輕先發外，他僅投2局也是開幕戰最短先發，另外單隊投手保送14次改寫中職單隊、單場最多四壞球紀錄，原紀錄是2016年中信兄弟對戰桃猿，11局投出8次四壞球。

此役比賽時間也創下紀錄，比賽時間4小時45分，破開幕戰9局最長比賽時間記錄，原記錄為2015年中信兄弟與Lamigo桃猿的3小時51分，兩隊合計13名投手也是史上開幕戰之最。

(中時 )