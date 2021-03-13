學甲蜀葵花盛開，吸引遊客前往拍照賞花。（劉秀芬攝）

學甲蜀葵花節13日熱鬧開幕，同時舉辦寫生比賽，吸引眾多親子報名。（劉秀芬攝）

學甲在地青農郭孟和（右）、吳明哲販售蒜頭、玉女番茄等農產。（劉秀芬攝）

學甲在地青農郭孟和（右）、吳明哲販售蒜頭、玉女番茄等農產。（劉秀芬攝）

學甲蜀葵花盛開，吸引遊客前往拍照賞花。（劉秀芬攝）

2021學甲蜀葵花節13日熱鬧開幕，為期一個月的花季活動，周周均有不同型態的表演活動，台南市長黃偉哲今早也到現場，除了向土地公祈福，也發放紅包給來賞花的小朋友。黃偉哲說，蜀葵花節已成為學甲區指標性活動，每到花季總是吸引大批遊客前來，歡迎民眾跟著春天的腳步，攜家帶眷走出戶外，到學甲感受花海環繞的療癒效果。

黃偉哲說，感謝區公所，還有學甲很多好朋友，讓蜀葵花節的活動能盡善盡美，由於今年寒流導致蜀葵花生長遲滯，公所補種了3次才有今天的花海，市府也將再撥10萬元經費，讓蜀葵花節能夠辦得更好。

農業局長謝耀清指出，蜀葵花植株高大，可達2公尺以上，又稱「一丈紅」，原是農民利用休耕農田栽種綠美化田園景觀，因花色多樣，滿布在田間特別吸睛，近年來在學甲區公所與當地社區推廣下，栽種面積逐漸擴大，成為學甲區知名的打卡熱點。

農業局表示，今年1月寒流來襲，使得蜀葵花生長遲滯，蜀葵花節因此延後開幕，為增加可看性，加種了火焰雞冠花及萬壽菊等花朵，加上往年的小麥、粉萼鼠尾草及紅黎等，形成五顏六色繽紛花海。另外，田間設置以飛蛾為主題發想的「蝶戀蜂情花菈菈」花燈裝置藝術作為陪襯，更強化了整體景觀的視覺效果。

今日活動除了有樂團表演，還有在地青年農民的安心無毒生鮮食材展售市集，消費滿200元送植物槌染提袋DIY體驗及打卡送蜀葵防疫隨身皂，雖然受疫情影響，活動首日遊客不如往年多，但仍比預期的人數還要多。

為延續花季繽紛、熱鬧的氣氛，區公所將特別於3月21日舉辦「蜀葵花藝術Party」活動，由在地藝術團體接力表演，現場也有農特產品展售，邀請各地民眾全家一起到學甲賞花，擁抱田間花海景致，享受愜意的悠閒時光。

(中時 )